Estrasburgo.— El Parlamento Europeo remitió ayer a la justicia del bloque el acuerdo firmado por la Unión Europea (UE) con el Mercosur, una decisión que puede frenar la creación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo.

La medida se celebró con júbilo por parte de los cientos de agricultores concentrados frente a la sede parlamentaria de Estrasburgo, Francia, para protestar contra este tratado que genera inquietud en el sector agrario europeo.

En una votación ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, los eurodiputados acordaron que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) analice si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque comunitario.

En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.

Por ahora, el organismo no se manifestó sobre este punto, pero expresó el miércoles su “profunda decepción” por la decisión tomada por los parlamentarios. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, criticó un portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

Con más de 700 millones de consumidores, el tratado debe crear la mayor zona de libre comercio del mundo, entre los 27 Estados miembros de la UE y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y eliminar aranceles a más de 90% del comercio bilateral. Permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a América Latina, al tiempo que facilite la entrada a Europa de carne bovina, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.

Tras la votación, el gobierno de Brasil declaró que “seguirá trabajando para acelerar sus trámites internos de aprobación”, dijo la cancillería a la AFP. Añadió que Brasil busca garantizar que “todas las condiciones para su plena entrada en vigor sean cumplidas con la máxima celeridad posible”.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró que la decisión del Parlamento Europeo no supone un “inconveniente”. Este pacto ha generado resistencias en varios países europeos, encabezados por Francia. Preocupan especialmente las repercusiones en el sector agrícola y ganadero.