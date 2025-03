El gobierno de Donald Trump ha propuesto un nuevo acuerdo con Ucrania que le daría más acceso a minerales de tierras raras, reportaron medios como CNN y el Financial Times.

La propuesta, que fue negociada por el Departamento del Tesoro, no incluye un lenguaje relativo a las garantías de seguridad concretas en la actual guerra del país con Rusia.

CNN indicó que una parte clave de la propuesta requiere que las empresas ucranianas contribuyan a un fondo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Ucrania que sería supervisado por una junta de cinco personas, compuesta por tres miembros de Washington y dos de Kiev.

Estados Unidos recibiría todas las regalías del fondo hasta que Ucrania haya pagado al menos 100 mil millones de dólares de deuda de guerra, más el 4% de interés, después de lo cual Kiev recibiría solo el 50% de las regalías.

Los beneficios del fondo se convertirían directamente en moneda extranjera y Ucrania sería responsable de la compensación en caso de retrasos o disputas, según el FT.

El acuerdo se aplicaría a todos los recursos minerales, petróleo y gas en toda Ucrania, dijeron las fuentes.

Washington recibiría un “derecho de primera oferta” en inversiones en todos los proyectos de infraestructura y recursos naturales, mientras que a Ucrania se le impediría intervenir en la gestión diaria del fondo, informó Bloomberg.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a Fox News el miércoles que cree que el nuevo acuerdo podría firmarse la próxima semana.

Tres altos funcionarios ucranianos declararon al medio que es improbable que se firme un acuerdo la próxima semana, contrariamente a lo que se afirma en Washington D. C. Se dice que uno de ellos calificó de "injusto" el nuevo borrador de la propuesta estadounidense, mientras que otro lo calificó de "robo".

Un tercer funcionario dijo que Kiev había reclutado un equipo de asesores legales para ayudar a examinar el documento (que, según se informa, fue entregado a Ucrania el fin de semana pasado) mientras preparaban una contraoferta.

Alan Riley, un experto en derecho energético del Atlantic Council, dijo a The Telegraph: "Nunca había visto algo así antes... Me pregunto si la verdadera intención no será obligar a Zelensky a rechazarlo".

