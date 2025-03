Washington.- El Departamento de Justicia estadounidense afirmó este viernes que el tercero de los aviones que el pasado sábado se utilizó para deportar a ciudadanos venezolanos a El Salvador no violó una orden judicial emitida minutos antes de su despegue porque todos sus ocupantes tenían "órdenes firmes de expulsión" y ninguno fue desterrado con base en la ley de Enemigos Extranjeros.

"No sé los detalles de lo que decían esas órdenes, pero lo que entiendo y lo que me han dicho es que todos en el tercer avión tenían órdenes finales de expulsión", explicó este viernes el letrado del Departamento de Estado ante el juez federal James Boasberg, del distrito de Columbia.

"Llegaré al fondo para determinar si violaron mi orden: quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias", dijo Boasberg cerca del final de una audiencia sobre si debería levantar el par de órdenes que emitió el sábado pasado.

Lee también EU sanciona a Cristina Fernández y a exministro de Planificación por corrupción; son “inelegibles para entrar al país”

El sábado, Boasberg emitió una orden para bloquear las deportaciones amparadas por la invocación que horas antes hizo el presidente estadounidense, Donald Trump, de la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial y que permite la expulsión sumaria de extranjeros.

Pese a ello, ese día un total de tres vuelos despegaron de Texas y aterrizaron en El Salvador, donde entregaron a más de 200 venezolanos -que el gobierno de EU asegura que son miembros de la banda criminal Tren de Aragua- a las autoridades locales, que aceptaron encarcelarlos.

El gobierno estadounidense ha defendido que cuando los dos primeros vuelos despegaron la orden no era aún firme por no haber sido presentada por escrito, y a su vez ha considerado que un juez federal no tiene potestad sobre las políticas de inmigración y seguridad nacional que son competencia del presidente de los EU.

Lee también Israel ordena evacuaciones en el norte de Gaza; “¡esta es la última advertencia antes del ataque!”, alerta

Boasberg, a quien Trump y miembros de su Administración han atacado pidiendo su destitución esta semana, cuestionó la respuesta dada este viernes por el Departamento de Justicia, al subrayar que los ocupantes de ese tercer avión fueron enviados a un tercer país, en vez de al suyo propio, cuando podían ser objeto de una deportación rápida bajo el título 8 de la ley migratoria, según lo dicho por el Departamento de Justicia.

En ese sentido, el juez indicó que solicitará información más específica al respecto y aseguró que llegará "hasta el fondo" para determinar si el Gobierno violó o no su orden.

"¿Por qué se firma esta proclamación (de la Ley de Enemigos Extranjeros) prácticamente en secreto el viernes, la noche del viernes o la madrugada del sábado, y luego a estas personas se las sube al avión a toda prisa?", argumentó Boasberg,

Lee también Trump reitera que impondrá aranceles recíprocos en abril; puede haber “flexibilidad”, dice

El juez consideró a su vez que los argumentos que está presentando el Departamento de Justicia para la aplicación de esta ley "son terriblemente aterradores", porque "si ninguna corte puede revisarlo, entonces el presidente puede decir que cualquiera está invadiendo los Estados Unidos".

El caso, enmarcado en la agresiva política migratoria del gobierno Trump, que ha asegurado que la banda Tren de Aragua ha invadido el país, está haciendo que se cuestione la separación de poderes en EU.

Lee también Trump pide a la Corte Suprema que jueces dejen de bloquear su agenda; acusa que mandatos judiciales de izquierda destruirán a EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em