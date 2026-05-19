España y México celebrarán una cumbre interparlamentaria en el país latinoamericano del 1 al 3 de junio, en la que abordarán, entre otros temas, la economía y la inversión, la cultura o la transición energética.

La delegación española estará encabezada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El encuentro tendrá lugar en el marco de las reuniones que se están manteniendo de cara a la cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, informaron fuentes parlamentarias.

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La Mesa del Congreso español autorizó el viaje de los parlamentarios españoles que se desplazarán a México. Los nombres que integrarán la delegación aún no se conocen, pero fuentes de la Cámara confirmaron que Armengol presidirá la delegación.

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