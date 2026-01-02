Más Información
El gobierno ecuatoriano anunció este viernes que zarpó desde Asia un "mega buque de guerra" que incorporará a su lucha contra las mafias y el crimen organizado.
El mega buque multipropósito "Jambelí" marcará "un antes y un después en la capacidad del Estado para proteger el mar, el territorio y a las familias ecuatorianas", indicó el Ministerio de Defensa al señalar que la nueva incorporación es una muestra de la decisión del gobierno de "enfrentar sin titubeos a las estructuras criminales".
La nueva unidad estratégica de la Armada de Ecuador navega en una travesía internacional de aproximadamente 62 días desde Asia hacia territorio nacional, "como parte de una política de fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional con países aliados", apuntó.
"Jambelí, el mega buque de guerra" visitará Guam, Pearl Harbor y San Diego
Durante su ruta, el buque arribará a puertos estratégicos como Guam, Pearl Harbor y San Diego, fortaleciendo su alistamiento operativo y la cooperación naval internacional.
El mega buque "Jambelí" llegará al país con una dotación altamente especializada y, una vez en puerto, estará en condiciones inmediatas de incorporarse a las operaciones de protección y seguridad marítima, así como al apoyo directo a otras instituciones del Estado.
Su arribo al área de Salinas (provincia de Santa Elena) está previsto para el próximo 3 de marzo de 2026 y su ingreso a puerto, tres días después.
Esta unidad cuenta con capacidades claves para el combate al crimen organizado en el mar: puede transportar al menos tres lanchas interceptoras, operar con un helicóptero mediano y permanecer hasta 40 días en navegación continua sin necesidad de regresar a puerto.
Su tamaño y autonomía le permiten almacenar combustible, agua y alimentos suficientes, así como brindar soporte logístico a otras unidades durante operaciones marítimas prolongadas.
Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, los que han sido denominadas como "terroristas".
Pese a eso, el país terminó 2025 con un récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8 mil 847 homicidios, según cifras de la policía, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado vinculadas, principalmente, al narcotráfico.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.
