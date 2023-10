San Francisco.- Los dolientes acudieron este miércoles al Ayuntamiento de San Francisco para presentar sus respetos a la fallecida senadora estadounidense Dianne Feinstein, honrándola como valiente, inteligente y quien mantuvo unida a la ciudad después de dos asesinatos políticos que la catapultaron a la alcaldía y al foco nacional.

“Ella no tenía miedo de hacer el trabajo de un hombre. No tenía miedo de ser senadora. No tenía miedo de perseguir lo que quería”, dijo Lawanda Carter, de 48 años, de San Francisco. "Y eso es un estímulo para que nosotras, las mujeres, tengamos coraje".

Carter estuvo entre los muchos habitantes de San Francisco y líderes políticos que trajeron flores, inclinaron la cabeza o juntaron las manos en oración mientras permanecían ante el ataúd de Feinstein, que estaba envuelto en una bandera estadounidense y exhibido detrás de cuerdas de terciopelo.

Muchos dijeron que nunca la conocieron, pero querían honrar a una política infatigable que luchó para nivelar el campo de juego para las mujeres, los miembros de la comunidad LGBTQ y las minorías raciales.

Feinstein murió el jueves en su casa de Washington, DC, después de una serie de enfermedades. Ella tenía 90 años.

La recién nombrada senadora Laphonza Butler (D-CA) habla sobre su predecesora, la fallecida senadora Dianne Feinstein (D-CA), después de asistir a su primer almuerzo político demócrata en el Senado en el Capitolio de los Estados Unidos el 4 de octubre. de 2023 en Washington, DC.

La tragedia la catapultó

Fue la primera alcaldesa de San Francisco y una de las dos primeras senadoras estadounidenses de California, cargo que obtuvo por primera vez junto a Barbara Boxer en 1992, apodado el “ Año de la Mujer ”. La ex presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, también de San Francisco, y el alcalde London Breed estuvieron entre los funcionarios que presentaron sus respetos.

Feinstein pasó gran parte de su carrera en el Senado de Estados Unidos, pero será conocida como la alcaldesa eterna de San Francisco, papel que heredó en la tragedia. Fue presidenta de la Junta de Supervisores en noviembre de 1978, cuando un ex supervisor asesinó al alcalde George Moscone y al supervisor Harvey Milk, el primer supervisor abiertamente gay de la ciudad, en el Ayuntamiento.

Feinstein, quien encontró el cuerpo de Milk, se convirtió en alcalde interino y ganó las elecciones dos veces para ocupar el cargo hasta 1988.

Se ganó el respeto de la ciudadanía

Georgia Otterson, de 76 años, administradora de atención médica, dijo que Feinstein no era tan políticamente liberal como le hubiera gustado, pero la difunta alcaldesa se ganó su respeto por la forma en que mantuvo unida a la desconsolada ciudad.

“Estábamos todos de luto juntos, sosteniendo velas. Si la memoria no me falla, cantó Joan Báez”, dijo Otterson sobre una marcha improvisada esa noche desde el históricamente gay distrito de Castro hasta el Ayuntamiento. “Y ella nos sostuvo”.

Como demócrata de centro, fue criticada por gente de izquierda, incluso por su apoyo a la pena de muerte y, en sus últimos años, por trabajar con los republicanos. Pero la mujer blanca y heterosexual se ganó en gran medida la gratitud de una ciudad que celebra su diversidad racial y sexual.

Condujo a San Francisco a través de la crisis del VIH y el SIDA, llamando la atención sobre una epidemia ignorada por el presidente Ronald Reagan. También consiguió fondos federales y privados para salvar los icónicos teleféricos de la ciudad.

Feinstein dirigió la ciudad cuando fue anfitriona de la Convención Nacional Demócrata en 1984. Feinstein inició otra tradición de San Francisco, la "Semana de la Flota", en 1981, y la celebración anual de este año de espectáculos aéreos, barcos navales y bandas militares.

Breed recordó haber admirado a Feinstein cuando ella era alcaldesa y él era un niño negro que crecía en una vivienda pública y tocaba la trompa en una banda de la escuela secundaria que actuaba regularmente en los eventos de la alcaldía.

"Ella estaba muy orgullosa de nosotros y lo dijo, y se tomó el tiempo para hablar con nosotros, expresar lo maravillosos que éramos y recordarnos que éramos su banda", rememoró Breed en una conferencia de prensa el día después de la muerte de Feinstein.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los dolientes expresaron su orgullo por Feinstein

“Ella siguió avanzando. Estaba orgullosa de ella, muy orgullosa de ella”, dijo Dorothy Hudson, de 81 años, empleada del gobierno federal jubilada. “Ella era muy amable, muy inteligente. Ella abrió puertas para que la gente supiera: 'Tú puedes hacerlo'”.

Cari Donovan, nativa de San Francisco, colocó un ramo de lirios y margaritas rojos y rosados en el suelo frente al ataúd. Se demoró, llorando en silencio por una mujer que nunca conoció pero que era tan importante para su vida.

"Ella defendió y luchó por los derechos de tanta gente", dijo Donovan. "Estoy muy agradecido. Y realmente sólo quería que su familia supiera lo mucho que ella significaba para mí”.

La trabajadora social dijo que habló con su hija de 28 años sobre las batallas que libró Feinstein para que las generaciones más jóvenes de mujeres pudieran soñar en grande. “Ella era una leona”.

Si bien la carrera de Feinstein la envió a Washington, permaneció profundamente involucrada en los asuntos de San Francisco, la ciudad donde nació y creció. A menudo llamaba a sus sucesores, incluido el gobernador Gavin Newsom, para quejarse de los baches o la basura y ofrecerles consejos y aliento.

John Konstin Sr., propietario de John's Grill, un destino turístico favorito en el centro de la ciudad y lugar de encuentro para los políticos de la ciudad, recordó que Feinstein ordenó tapar los baches, podar los árboles y derribar los feos andamios antes de que San Francisco fuera sede de la convención demócrata de 1984.

“Ella preguntó: '¿Cuánto tiempo hace que este andamio está levantado?' Y mi papá dijo 'Tal vez 10 años', y al día siguiente se cayó”, dijo Konstin, de 59 años. “Era media cuadra de andamios”.

El restaurante, que celebra su 115 aniversario el miércoles, honró a Feinstein con flores debajo de un retrato de ella que cuelga en una pared.

El cuerpo de Feinstein permanecerá en el Ayuntamiento hasta las 7 pm y está programado un servicio conmemorativo el jueves afuera del edificio.

Entre los oradores figurarán la vicepresidenta Kamala Harris, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, de Nueva York, y la nieta de Feinstein, Eileen Mariano. El presidente Joe Biden pronunciará comentarios mediante vídeo grabado.

Entre los primeros en despedirse el miércoles estuvieron José Romero Cooper y Mark Cooper. La pareja casada hizo fila antes de que se abrieran las puertas al público.

“Lo que voy a decir es: 'Gracias por todo, por ser fuerte'”, dijo Romero Cooper, de 61 años, con un pañuelo con la bandera estadounidense alrededor del cuello.

Se paró ante el ataúd, hizo una genuflexión y se santiguó, luego se alejó con lágrimas corriendo por su rostro.