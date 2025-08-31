Más Información

Activan triple alerta por fuertes lluvias en 12 alcaldías de la CDMX; prevén caída de granizo hoy, 31 de agosto

Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas

México y Cuba, romance que va más allá de médicos y petróleo; el recuento de una alianza que desafía a EU

Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación

PAN asistirá a toma de protesta de juzgadores en el Senado; Anaya pide que los nueve ministros escuchen a la oposición

Reaparece Pío tras exoneración del INE; alega daño emocional por videos

Protestas en Cozumel denuncian abuso de niña dentro de instalaciones de Sedena; militar es detenido como presunto agresor

Guía de eventos del 1 de septiembre en México; primer informe de Sheinbaum, nuevo Poder Judicial y cambios en el Congreso

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

La nueva era de la ignorancia

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Lima. Una potente explosión el domingo provocó diversos destrozos en una sucursal del banco mexicano en una zona periférica de la capital peruana, informó la policía. No hubo víctimas.

Es el segundo ataque con explosivos contra esta institución bancaria en medio de una ola de delincuencia en . Otra explosión en otra sucursal de Compartamos el viernes en la madrugada destrozó un cajero y parte de la infraestructura de un puente cercano.

Aunque los bancos no prestan servicio los domingos, tomas de televisoras locales mostraban a trabajadores de limpieza recogiendo cristales y puertas de aluminio rotos, cubriendo con tela amarilla un letrero del banco y colocando plásticos negros sobre la fachada. Dos cajeros automáticos resultaron dañados.

Perú sufre un incremento de la delincuencia sin que el gobierno de la presidenta le haya puesto un alto, especialmente al creciente número de asesinatos y extorsiones. La prensa local reporta a diario explosiones en casas, autobuses del transporte público, restaurantes, guarderías y escuelas, e incluso en una ocasión en enero contra el edificio del Ministerio Público en la región La Libertad.

El banco Compartamos —cuya casa matriz es el grupo mexicano que tiene operaciones en México y Guatemala— confirmó en un breve comunicado las afectaciones materiales. Indicó que trabaja en conjunto con la policía en las investigaciones y no hará más declaraciones por el momento.

Compartamos es un banco especializado en microfinanzas que cuenta con más de un millón de clientes locales, según datos de la misma empresa. Tiene más de 100 agencias distribuidas en casi todo Perú.

Las denuncias por extorsiones en el país sudamericano sumaron 15 mil 989 entre enero y julio de 2025, lo que significó un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. También entre enero y el 18 de agosto fueron asesinadas seis mil 041 personas, la cifra más alta en el mismo periodo de tiempo desde 2017, según datos oficiales.

