Lima. Una potente explosión el domingo provocó diversos destrozos en una sucursal del banco mexicano Compartamos en una zona periférica de la capital peruana, informó la policía. No hubo víctimas.

Es el segundo ataque con explosivos contra esta institución bancaria en medio de una ola de delincuencia en Perú. Otra explosión en otra sucursal de Compartamos el viernes en la madrugada destrozó un cajero y parte de la infraestructura de un puente cercano.

Aunque los bancos no prestan servicio los domingos, tomas de televisoras locales mostraban a trabajadores de limpieza recogiendo cristales y puertas de aluminio rotos, cubriendo con tela amarilla un letrero del banco y colocando plásticos negros sobre la fachada. Dos cajeros automáticos resultaron dañados.

Perú sufre un incremento de la delincuencia sin que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte le haya puesto un alto, especialmente al creciente número de asesinatos y extorsiones. La prensa local reporta a diario explosiones en casas, autobuses del transporte público, restaurantes, guarderías y escuelas, e incluso en una ocasión en enero contra el edificio del Ministerio Público en la región La Libertad.

El banco Compartamos —cuya casa matriz es el grupo mexicano Gentera, que tiene operaciones en México y Guatemala— confirmó en un breve comunicado las afectaciones materiales. Indicó que trabaja en conjunto con la policía en las investigaciones y no hará más declaraciones por el momento.

Compartamos es un banco especializado en microfinanzas que cuenta con más de un millón de clientes locales, según datos de la misma empresa. Tiene más de 100 agencias distribuidas en casi todo Perú.

Las denuncias por extorsiones en el país sudamericano sumaron 15 mil 989 entre enero y julio de 2025, lo que significó un aumento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos oficiales. También entre enero y el 18 de agosto fueron asesinadas seis mil 041 personas, la cifra más alta en el mismo periodo de tiempo desde 2017, según datos oficiales.

