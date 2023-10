Washington.- Un soldado del ejército que huyó a Corea del Norte antes de regresar a Estados Unidos a principios de este mes fue detenido por el ejército estadounidense, dijeron dos funcionarios el jueves por la noche, y enfrenta cargos que incluyen deserción y posesión de imágenes sexuales de un niño.

Los ocho cargos contra Travis King se detallan en un documento de acusación visto por The Associated Press. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque los cargos no han sido anunciados públicamente.

La madre de King, Claudine Gates, dijo en un comunicado que a su hijo se le debería “conceder la presunción de inocencia”.

“Una madre conoce a su hijo y creo que al mío le pasó algo mientras estaba desplegado”, declaró.

El soldado que abonó a las tensiones EU-Norcorea

Desde que el soldado ingresó en territorio norcoreano, Pionyang tardó un mes en confirmar públicamente su detención y aseguró que el soldado había expresado "su deseo de pedir asilo" allí o en un tercer país.

Durante ese tiempo, Estados Unidos admitió dificultades para contactar con el Gobierno norcoreano, con el que no tiene relaciones diplomáticas, así como para verificar el paradero y estado de salud del soldado.

Antes de huir a Corea del Norte, King había pasado 48 días en una institución penitenciaria de Corea del Sur debido a que no pagó la multa que se le impuso en febrero por un incidente con la Policía en Seúl -pateó un coche policial en esta ciudad-.

El soldado iba a ser devuelto a Estados unidos pero escapó del aeropuerto de Seúl, donde debía tomar el vuelo a casa, según informó el Pentágono tras el incidente.

*Con información de EFE

rtd/rcr