Más Información

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

"Ordeñan" los Aldana 544 millones a Pemex

La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

La Mañanera del Pueblo, 10 de diciembre, minuto a minuto

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Adán Augusto obsequia 17 mil ejemplares de "Grandeza", libro de AMLO, a senadores; serán "regalo navideño" para simpatizantes

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

Dan prisión preventiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua; se queda en el Altiplano por lavado de dinero

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

La Pasión de Cristo de Iztapalapa, el mayor viacrucis de México, entra en la lista de Patrimonio Cultural de la Unesco

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

CJNG, el depredador de la prensa en México: RSF

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Con corrección, Morena y aliados aprueban ley para prohibir vapeadores; turnan al Senado

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Adán Augusto reconoce que regaló miles de libros de AMLO a senadores; desconoce cuánto gastó

Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

Con Gertz se dispararon las investigaciones internas en FGR

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

Diputados de Morena reciben "dulce navidad"; les entregan MacBook Air de 19 mil pesos

A Andy se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo de AMLO: Luisa Alcalde; viaje a Tokio “no contraviene” austeridad, dice

A Andy se le juzga “de manera exagerada” por ser hijo de AMLO: Luisa Alcalde; viaje a Tokio “no contraviene” austeridad, dice

Dos edificios de cuatro pisos se derrumbaron durante la noche en la ciudad marroquí de Fez, causando la muerte de 22 personas en el segundo colapso fatal en la ciudad este año, informaron las autoridades el miércoles.

La agencia estatal de noticias de Marruecos informó que los dos edificios residenciales albergaban a ocho familias. 16 personas resultaron heridas en el colapso y fueron trasladadas a un hospital cercano. Las autoridades dijeron que el vecindario había sido evacuado y que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaban.

El miércoles por la mañana no estaba claro qué causó el colapso ni cuántas personas estaban desaparecidas.

Lee también

Fez es la segunda ciudad más grande de Marruecos y una de las sedes de la Copa Africana de Naciones de este mes y del Mundial de futbol masculino de 2030. Es conocida sobre todo por su ciudad amurallada llena de zocos medievales y curtidurías. Pero más allá del turismo, también es uno de los centros urbanos más pobres del país, donde la infraestructura envejecida es común en muchos vecindarios.

Otro colapso en mayo causó la muerte de 10 personas y dejó siete heridos en un edificio que ya había sido programado para evacuación, según el medio marroquí Le360.

Las normas de construcción a menudo no se aplican en Marruecos, especialmente en ciudades antiguas donde las viviendas multifamiliares envejecidas son comunes. Las deficiencias en los servicios básicos fueron un punto focal de las protestas que recorrieron el país a principios de este año, en las que los manifestantes criticaron al gobierno por invertir en nuevos estadios en lugar de abordar la desigualdad en la atención médica, la educación y otros servicios públicos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre. Foto: Banco del Bienestar

¡Última Oportunidad! Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar cierra registro el 13 de diciembre.

Aguinaldo 2025 Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año. Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Estos pensionados recibirán su pago hasta el siguiente año

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Quieres tu visa americana rápido? Descubre cuál es la ciudad con el trámite más ágil

iStock/ YakobchukOlena

¿Viajas a Estados Unidos? Lo que debes saber para pasar Migración sin problemas esta Navidad

Nueva York. iStock/ travnikovstudio

Hoteles en Nueva York con 25% de descuento: Estos días tendrán los precios más bajos