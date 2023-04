Los hoteles para adultos fueron creados en los años 70 para parejas sin niños en busca de tranquilidad; sin embargo, expertos dicen a medios españoles, como El País, que “comporta un trato desigual al colectivo de menores”.

Alicia García y Víctor Sánchez son el matrimonio que está detrás del blog DinkyViajeros (dinky es el acrónimo para Double Income and No Kids Yet; pareja con ingresos dobles y todavía sin niños), menciona el diario español.

“Buscábamos desconexión, poder tomarnos una copa junto a la piscina, con otros huéspedes, pero sin ruidos”, detalla Sánchez a ese medio.

“En nuestro caso no es discriminatorio en absoluto”, defiende Juan Carlos Sanjuán, presidente y fundador de Casual Hoteles.

“Las últimas tendencias están yendo por la diferenciación y la segmentación, y uno de esos segmentos es el solo adultos”, comenta a El País Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).





Los hoteles para adultos fueron creados durante la década de los 70

Simón Roselló, propietario de la finca ganadera Hábitat Cigüeña Negra, en la que se encuentra ubicado el hotel rural homónimo, compara el solo adultos con otros segmentos, como hoteles para negocios, familiares o deportivos, agrega el medio español.

La fórmula adults only se puso de moda durante la década de los 70, sobre todo en grandes complejos turísticos del Caribe, para parejas estadounidenses en busca de unas vacaciones sin niños, recuerda el medio.

Actualmente, el sello solo adultos campa a sus anchas en webs de reservas y aplicaciones de viajes, dice Jorge Fernández, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

Hotel. Foto: Especial



ayef