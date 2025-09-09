Nepal vivió este martes una ola de violencia sin precedentes que ha dejado al menos 25 muertos desde el lunes, tras el estallido de unas protestas juveniles contra la corrupción que derivaron en ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación, y forzaron la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.

La renuncia pareció tener poco efecto en las manifestaciones. Decenas de miles de manifestantes permanecieron en las calles hasta las últimas horas del día, bloqueando carreteras, asaltando edificios gubernamentales y prendiéndoles fuego y, en algunos casos, atacando a líderes políticos. Helicópteros del ejército transportaron a algunos ministros a lugares seguros.

Un día antes, las manifestaciones lideradas por jóvenes enojados por el bloqueo de varias plataformas de redes sociales sacudieron la capital del país el día anterior, y la policía abrió fuego contra la multitud, matando a 19 personas.

Manifestantes celebran en la cima del palacio Singha Durbar, sede del Parlamento y oficinas del gobierno de Nepal, después de que fuera incendiado durante una protesta contra la prohibición de las redes sociales y la corrupción en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

El bloqueo se levantó el martes, pero las protestas continuaron, avivadas por la indignación causada por las muertes de manifestantes a manos de la policía y la creciente frustración con la élite política en la nación, enclavada entre China e India.

A medida que las protestas se intensificaron, el primer ministro anunció que dejaría el cargo. El presidente aceptó la renuncia y lo nombró para liderar un gobierno interino hasta que se establezca uno nuevo, aunque no se sabe qué poder tendría o incluso dónde se encontraba.

El presidente Ram Chandra Poudel, el jefe de Estado cuyo cargo es principalmente ceremonial, hizo un llamado público a los manifestantes para que se acerquen al diálogo con el fin de encontrar una resolución pacífica e impedir una mayor escalada de la situación.

En un mensaje en video, el jefe del ejército nepalí Ashok Raj Sigdel instó a los manifestantes a dejar de protestar para evitar más pérdidas de vidas y propiedades y a presentarse para dialogar.

¿Por qué otras razones protestaron los jóvenes?

En particular, muchos jóvenes están furiosos porque los hijos de los líderes políticos, los llamados “Hijos de Nepotismo”, parecen disfrutar de estilos de vida lujosos y numerosas ventajas mientras la mayoría de los jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo. Con un desempleo juvenil del 20% el año pasado, según el Banco Mundial, el gobierno estima que más de 2 mil jóvenes abandonan el país cada día para buscar trabajo en el Oriente Medio o el sureste asiático.

“Estoy aquí para protestar por la enorme corrupción en nuestro país”, expresó el estudiante Bishnu Thapa Chetri. “El país se ha deteriorado tanto que, para nosotros, los jóvenes, no hay razones para quedarnos en el país”.

El medio The New York Times reportó que "al no encontrar oportunidades en su país, más de mil jóvenes, hombres y mujeres, abandonan la nación cada día para cumplir contratos a largo plazo en los países petroleros del Golfo Pérsico y Malasia. Decenas de millas trabajan en India como trabajadores migrantes temporales. Datos gubernamentales muestran que más de 741 mil abandonaron el país el año pasado, principalmente para buscar trabajo en la construcción o la agricultura".

Manifestantes frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025, un día después de que al menos 19 personas murieran y docenas resultaran heridas durante las manifestaciones contra la corrupción y la prohibición gubernamental de las redes sociales. Foto: EFE

En videos compartidos en redes sociales se ve a manifestantes golpeando al líder del partido Congreso Nepalí, Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, Arzu Rana Deuba, la actual ministra de Relaciones Exteriores. Ambos parecían estar sangrando, mientras que en un video aparece el líder del partido recibiendo ayuda para ponerse a salvo. El partido es el más grande del país y forma parte de la coalición gobernante.

Sobre la corrupción, el Time dijo que "si hubiera una sola causa de este cúmulo de problemas económicos, muchos nepalíes, especialmente aquellos que participan activamente en esta protesta de la Generación Z, señalarían la corrupción (...) Transparencia Internacional, una organización independiente sin fines de lucro dedicada a exigir responsabilidades a los gobiernos, ha clasificado a Nepal como uno de los países más corruptos de Asia".

Además, "muchos manifestantes de la Generación Z están obsesionados con el hijo y la nuera del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba. Publican con amargura imágenes de ellos y de los hijos de otros políticos haciendo alarde de un estilo de vida ostentoso".

“Para que se haga justicia”

El martes, medios locales y videos compartidos en redes sociales mostraron a manifestantes atacando edificios gubernamentales y las residencias de los principales líderes políticos.

El palacio presidencial, la residencia oficial del primer ministro y un edificio que alberga las oficinas de éste y varios ministerios fueron incendiados. Espesas columnas de humo se elevaban desde el edificio de la oficina del primer ministro.

Anteriormente, la casa privada de Oli fue incendiada, al igual que las del presidente, el ministro del Interior y los Deuba. La casa del líder del opositor Partido Comunista de Nepal (Maoísta) también fue incendiada.

Algunos manifestantes culparon al gobierno por el hecho de que la policía hubiera abierto fuego y pidieron la destitución del primer ministro, cada vez más impopular.

“Estamos aquí para protestar porque nuestros jóvenes y amigos están siendo asesinados, estamos aquí para buscar que se haga justicia y que el régimen actual sea derrocado”, declaró Narayan Acharya, quien estaba el martes entre los manifestantes ante el maltrecho muro del edificio del parlamento. “K.P. Oli debería ser expulsado”.

Bloqueo a las redes sociales

La violencia se produjo como parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de Nepal por regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a garantizar que las plataformas estén “adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas”. La propuesta ha sido ampliamente criticada como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan sus protestas en línea.

La ley requeriría que las empresas designen una oficina de enlace o un punto de contacto en el país. Los grupos defensores de derechos han calificado la medida como un intento por parte del gobierno para restringir la libertad de expresión y los derechos fundamentales.

El requisito de registro se aplicó a unas dos docenas de redes sociales ampliamente utilizadas en Nepal.

Manifestantes corean consignas durante una protesta contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales en Katmandú, Nepal, el martes 9 de septiembre de 2025. Foto: AP

Ni Google, que es dueño de YouTube, ni Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió.

La aplicación para compartir videos TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operaban sin interrupción.

Nepal prohibió TikTok en 2023 por perturbar la “armonía social, la buena voluntad y difundir material indecente”. La restricción se retiró el año pasado, después de que ejecutivos de TikTok se comprometieron a cumplir con las leyes locales, incluida una prohibición a los sitios pornográficos que fue aprobada en 2018.

