Río de Janeiro. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, dio este lunes un plazo de 24 horas a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para que explique el incumplimiento de la medida cautelar que le prohíbe utilizar las redes sociales, ya sea de manera directa o indirecta, so pena de ir a prisión.

La decisión del juez responde a la aparición de videos en varias plataformas digitales en los que Bolsonaro aparece pronunciando un discurso ante varios seguidores en la Cámara de Diputados, donde además mostró la tobillera electrónica que está obligado a utilizar por orden de la Corte.

Desde el viernes pasado, el exmandatario (2019-2022) está bajo nuevas medidas cautelares en el marco de su juicio por golpismo, entre las cuales están el uso de la tobillera y la de no poder dar entrevistas en las redes sociales.

Lee también EU revoca visa a juez brasileño Alexandre de Moraes; lo acusa de "caza de brujas" contra Jair Bolsonaro

De Moraes, que es el juez instructor del caso por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, aclaró horas antes este lunes, que el líder ultraderechista tampoco podía dar entrevistas que se retransmitieran en las redes sociales.

En su decisión, el juez advirtió que la divulgación de los registros audiovisuales constituye una violación directa de las restricciones.

"La prohibición incluye la transmisión, retransmisión o publicación de audios, videos o transcripciones de entrevistas en cualquier plataforma, incluso si es realizada por terceros", subrayó el magistrado.

Foto: X @MarioNawfal

Bolsonaro exhibió este lunes, por primera vez, la tobillera electrónica que está obligado a utilizar, durante una visita a la Cámara Baja en Brasilia, que terminó en tumulto y hasta con un diputado herido.

Durante un discurso improvisado ante simpatizantes, el líder de la ultraderecha volvió a insistir en su inocencia y reiteró que la tobillera es una "humillación máxima".

"No robé las arcas públicas, no desvíe fondos, no maté a nadie, no trafiqué con nadie. Esto es el símbolo de la máxima humillación en nuestro país", afirmó ante sus seguidores.

Bolsonaro accedió a mostrar la tobillera a la prensa luego de un encuentro que sostuvo con varios diputados y senadores de la oposición en la Cámara Baja.

Lee también Riesgo de fuga; ¿por qué pusieron un brazalete electrónico y otras medidas cautelares a Bolsonaro, expresidente de Brasil?

¿Por qué le pusieron tobillera electrónica a Jair Bolsonaro?

La tobillera es una de las medidas cautelares impuestas por el Supremo a Bolsonaro, quien responde por supuestamente liderar un complot golpista para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022.

El exmandatario también tiene prohibido salir de casa entre las 19:00 y las 7:00 horas y los fines de semana; contactar a embajadores y diplomáticos extranjeros y acercarse a las embajadas y hablar con otros de los procesados.

El magistrado De Moraes justificó la imposición de las medidas ante la existencia de indicios de delitos de "coacción, obstrucción" de justicia y "atentado a la soberanía nacional", según un informe de la Policía Federal.

Lee también Venezuela abre investigación por posible "tortura" de migrantes en El Salvador; apunta al presidente Bukele

Según el juez, Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde marzo, buscaron "inducir, instigar y ayudar" al Gobierno de Donald Trump "a la práctica de actos hostiles contra Brasil", con el objetivo de "archivar" la causa por golpismo, de acuerdo con la investigación.

El proceso que enfrenta el ex jefe de Estado y que puede condenarlo a una pena de 40 años de prisión, fue el principal motivo que llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a anunciar un arancel del 50 % adicional a las importaciones brasileñas a partir del 1 de agosto.

El líder republicano alegó que Bolsonaro es víctima de una "caza de brujas" y exigió que el juicio "acabe inmediatamente".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm