Seúl.- El dirigente norcoreano Kim Jong-un supervisó el sábado los disparos de prueba de dos "nuevos" misiles de defensa aérea, anunció la agencia KCNA, luego de que Corea del Norte acusó a Corea del Sur de atizar las tensiones en la frontera.
Estos disparos demostraron que los nuevos sistemas antimisiles norcoreanos tienen una "capacidad de combate superior", informó el domingo la agencia estatal KCNA.
