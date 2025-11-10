Más Información

Arriban más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Michoacán; buscan reforzar el Plan por la Paz y la Justicia

Aplazan dictaminación de revocación de mandato en San Lázaro; coordinadores del PRI y PAN piden tiempo para evitar "un albazo"

Activan doble alerta por temperaturas bajas en 12 alcaldías de CDMX

Arranca la cumbre COP30 con llamado de Lula a derrotar a los "negacionistas"

Sheinbaum reitera que regalará su boleto de inauguración del Mundial 2026; es para que una niña pueda soñar con el futbol, dice

"Los niños ya no sólo son halcones para el narco"; Saskia Niño de Rivera presenta libro

“Tu papá, más que todos”; Paco Ayala, de Molotov, responde al hijo de AMLO

Van por regular Uber, Didi y taxis de app en aeropuertos para Mundial 2026; no exigirán licencia federal

Posponen la audiencia de Joaquín Guzmán López; será hasta el 1 de diciembre

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Bogotá. Un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol atropelló a 11 personas en , entre ellas cuatro menores de edad, uno de los cuales tiene muerte cerebral, informaron este lunes las autoridades.

Las autoridades precisaron que el accidente, que conmocionó a Bogotá, ocurrió la noche del sábado en el barrio La Sierra y, según las investigaciones, el conductor "se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes", por lo que "fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación", detalló el teniente coronel Jhon Silva, de la Policía de Tránsito de la ciudad.

Por su parte, la directora de la Policía de Tránsito de Colombia, general Susana Blanco, aseguró que el conductor del taxi tenía más de 10 multas por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.

Las sanciones a las que podría enfrentarse por este atropellamiento, explicó Blanco, van desde "la suspensión de la licencia de conducción por cinco años" hasta una multa que puede superar los 15 millones de pesos (unos tres mil 988 dólares).

Bogotá: reportan a dos menores con traumas graves

Según un comunicado de la Secretaría de Salud, de entre los cuatro menores afectados, dos sufrieron traumas craneoencefálicos graves y uno fue diagnosticado con muerte cerebral, mientras que una tercera menor, de 12 años, "se encuentra en observación pediátrica (...) actualmente con evolución satisfactoria".

En un inicio se informó de que los dos que permanecían en estado grave tenían muerte cerebral, pero la Alcaldía aclaró que uno de los dos, de 7 años, "está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral", aunque sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El cuarto niño, un bebé de cuatro meses, presenta "múltiples politraumatismos", según medios locales.

Un familiar de los dos niños diagnosticados en un inicio con muerte cerebral aseguró este lunes a Noticias Caracol que la familia se encuentra a la espera de que presenten indicios de actividad neurológica.

"Tenemos 72 horas para que puedan mostrar mejoría. Si no, pueden llegar a desconectarlos", añadió.

Las otras siete víctimas, adultos de entre 22 y 40 años, también sufrieron traumatismos y lesiones en varias partes del cuerpo como la cadera, el rostro o la cabeza.

Todas ellas fueron trasladadas a las clínicas Santa Juliana y La Victoria, donde permanecen bajo atención médica, sin que haya más detalles sobre su estado de salud.

