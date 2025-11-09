Más Información

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Embajadora de México deja Perú; gobierno peruano ordena su salida tras ruptura diplomática

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Canciller De la Fuente participa en Cumbre CELAC-UE en Colombia; se privilegia el diálogo para la paz, dice

Washington. El presidente de Estados Unidos, , propuso permitir para abaratar los pagos mensuales de los compradores e incentivar así el mercado en Estados Unidos ante el problema de acceso a la vivienda que vive el país por sus elevados costes.

Trump compartió una imagen en su red social, Truth Social, con el título "Grandes presidentes estadounidenses" en la que aparece una imagen del expresidente Franklin Roosevelt (1933-1945), bajo la frase "Hipotecas a 30 años" y una suya en la que pone "Hipotecas a 50 años".

El director de la (FHFA, por sus siglas en inglés), Bill Pulte, confirmó este domingo que la administración estadounidense trabaja en esta propuesta en un mensaje en X.

"Estamos totalmente enfocados en garantizar el sueño americano para los jóvenes, y eso solo puede suceder a nivel económico mediante la compra de una vivienda. Una hipoteca a 50 años es simplemente un arma potencial dentro de un amplio arsenal de soluciones que estamos desarrollando en este momento", avanzó Pulte.

El mandatario se refirió al expresidente Roosevelt porque a través del paquete de medidas intervencionistas aprobado para aliviar los efectos de la de 1929 transformó parte del sistema hipotecario.

En el marco de este paquete, en 1934 creó la administración Federal de Vivienda (FHA) que acabó impulsando las a 30 años.

La propuesta de la actual administración ha despertado ciertas críticas en , incluso por parte de algunos miembros del Partido Republicano que no consideran que esta opción sea la adecuada para atajar el problema.

La legisladora republicana Marjorie Taylor Greene aseguró que no le gusta la propuesta al destacar más efectos negativos que positivos.

"Al final, beneficiará a los bancos, a los prestamistas hipotecarios y a los constructores de viviendas, mientras que la gente pagará mucho más en intereses a lo largo del tiempo y morirá antes de terminar de pagar su casa. ¡En deuda para siempre, en de por vida!", escribió en un mensaje en X.

Varios medios especializados apuntaron que mientras que, por un lado, los compradores podrían ver sus c de hipoteca reducidas, al final el monto total podría ser mucho mayor por los intereses.

Además, alargar el tiempo de endeudamiento podría reducir la capacidad de ahorro de los ciudadanos durante la mayor parte de su vida e incluso podría aumentar el precio de la vivienda en general.

Las medidas en esta dirección se suelen adoptar en tiempos de .

