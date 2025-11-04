La agencia calificadora HR Ratings ratificó la calificación HR AA+ con Perspectiva Estable al municipio de Veracruz, uno de los de mayor presupuesto del estado.

De acuerdo con el informe de la calificadora, esta ratificación obedece a la solidez observada en las métricas de deuda del municipio.

Y es que a pesar del incremento en el gasto corriente y de inversión durante 2024, los Ingresos de Libre Disposición aumentaron 6.3 por ciento respecto a 2023, impulsados por mayores participaciones federales y la continuidad de estrategias recaudatorias eficientes.

El municipio conservó un nivel sólido de liquidez, lo que permitió aprovechar su posición financiera en 2024 para incrementar la obra pública.

Se estima que, con el alza prevista en los ingresos y una reducción gradual en el gasto de inversión, se registrará un superávit promedio de 0.7% en la razón de Balance Primario a Ingresos Totales.

