Atlanta.- El demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump se verán las caras este jueves en Atlanta (Georgia) en el primer debate presidencial antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Se trata de un encuentro inédito por varias razones: el primero de la historia entre un presidente de Estados Unidos en ejercicio y un exmandatario del país; el primero que no organiza la Comisión de Debates, sino la cadena CNN; el primero sin público presente y donde los candidatos no podrán interrumpirse porque sus micrófonos estarán apagados mientras no sea su turno de hablar.

Es, además, la primera vez que un debate presidencial se realiza tanto tiempo antes de las elecciones. Antes, incluso, de que Biden y Trump sean formalmente nominados por sus partidos.

¿A qué hora es el debate?

El debate comenzará a las 21:00 horas de la costa este (19:00 horas en la Ciudad de México) y tendrá 90 minutos de duración, con dos pausas comerciales en las que los candidatos no podrán hablar con sus asesores. Se realizará en esta ciudad de Atlanta, en el estudio Turner Entertainment Network, de la CNN.









¿Dónde se puede ver el debate?

La cadena CNN transmitirá el debate en directo en sus canales: CNN, CNN International, CNN en Español, CNN Max, HLN y en directo, sin necesidad de conexión por cable, en CNN.com, CNN TV y aplicaciones móviles.

La televisora prestará su señal a las demás grandes cadenas estadounidenses, como ABC, NBC, CBS y Fox, que lo emitirán de forma simultánea y con su propia cobertura adicional, así que no será difícil sintonizarlo.

¿Qué temas se tocarán en el debate?

De acuerdo con fuentes cercanas a Biden, de 81 años, los temas en los que enfatizará para golpear a Trump son el aborto, la democracia y la economía, recordando lo que hizo su antecesor durante su administración. Por su parte, Trump, de 78 años, tiene como caballos de batalla la inmigración, la seguridad pública y la inflación.

¿Habrá más debates?

Sí. Biden y Trump han acordado celebrar al menos otro debate, el 10 de septiembre, esta vez organizado por la cadena ABC News, del que todavía no hay muchos detalles, pero se sabe que estará moderado por David Muir y Linsey Davis.

¿Biden y Trump son los únicos candidatos?

No. Además del demócrata y el republicano, está el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy. Sin embargo, Kennedy Jr. no logró cumplir con los requisitos exigidos por la CNN.

Entre los criterios de la cadena había aparecer en un número suficiente de boletas estatales y recibir al menos el 15% de apoyo en cuatro encuestas nacionales. Kennedy Jr. denunció su exclusión como "antidemocrática y cobarde".