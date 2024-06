Atlanta.— A pesar de que la comunidad hispana sólo representa cerca de 10% de los habitantes en Georgia, en Atlanta hay 6% de ellos, de los cuales muy pocos estaban enterados sobre el debate presidencial en la ciudad entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

Georgia cuenta con más de 11 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 500 mil viven en Atlanta. Con estos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, alrededor de 30 mil son de origen hispano, la mayoría mexicano.

En una visita a Plaza Fiesta, el corazón hispano en Atlanta, EL UNIVERSAL habló con más de una veintena de personas mayores de edad, de las cuales ninguna sabía del debate presidencial y tampoco que se efectuará en su ciudad.

Lee también: Estados Unidos, un debate por la lucidez

La mayoría lo atribuyó a la falta de difusión adecuada y la desconexión con los medios tradicionales, como la televisión.

En otra área, Brandon, un mexicano oriundo de Guerrero con seis años viviendo en Atlanta, ciudadano estadounidense que trabaja como bartender en un prestigiado restaurante, dijo a EL UNIVERSAL que sí sabía del debate pero que no le estaba prestando mucha atención, “porque los candidatos están para llorar. Yo normalmente voto demócrata, pero esta vez ninguno de los candidatos es atractivo; pienso que los republicanos lo ven igual que yo. Voy a votar demócrata por el partido, pero no por el candidato”.

En otro lugar, Charlotte, recepcionista en un hotel y también méxico-estadounidense originaria de Acapulco, Guerrero, dijo a este diario que no se involucra mucho en cuestiones políticas, pero que para la presidencia sí votaría. “Voy a votar por Biden porque es del partido con el que más me identifico, aunque él [Biden] y el otro señor [Trump] no me convencen”, aseguró. “Espero de verdad que el país se componga; no puede estar con gente como esta”.

Lee también: Todo listo para un "debate caliente" entre Joe Biden y Donald Trump

Vicente, un mesero originario de Veracruz, nacionalizado estadounidense, declaró que “el debate me tiene sin cuidado, todo lo que van a decir ya lo escuché o lo leí; ambos toman a los migrantes de rehenes políticos, ¿para qué queremos a alguien así?”, se preguntó. “Además el que sea que llegue, no es mago, no es brujo, la economía va a tardar en mejorar por todo lo que pasa en el mundo y cuidado que se puede poner peor”, advirtió.

EL UNIVERSAL también encontró que a nivel comunitario se hicieron esfuerzos para aumentar la visibilidad del evento, como la organización de fiestas de observación y la promoción a través de canales en español como Univision y Telemundo.

Otro medio local que ha estado hablando del debate presidencial e invitando a la comunidad latina a estar informados es la estación de radio 920 AM The Answer, que ha organizado una fiesta de observación del debate, proporciona una oportunidad para que los integrantes de la comunidad se reúnan y discutan los temas durante el evento; sin embargo, esta radio es en inglés y no ha tenido mucha respuesta hispana.

Lee también: Biden y Trump aceptan reglas del debate en CNN: 90 minutos, micrófono cerrado y sin notas

EL UNIVERSAL contactó a organizaciones latinas de prestigio en la comunidad como Latin American Association (LAA), que es una de las más importantes en Atlanta, al ofrecer apoyo y recursos a la comunidad en áreas como educación, empleo y servicios sociales; también con GALEO (Georgia Association of Latino Elected Officials), que trabaja para incrementar la participación cívica y política de los latinos en Georgia; Hispanic Organization Promoting Education (HOPE), enfocada principalmente en la educación y la participación de actividades que promueven el compromiso cívico y electoral entre los jóvenes latinos en Atlanta. Y también con el Centro de Derechos de los Inmigrantes de Georgia, la cual trabaja para proteger y ampliar los derechos de los inmigrantes en el estado, y también se involucra en la promoción de eventos políticos importantes para la comunidad.

Ninguno pudo confirmar que contara con un programa de promoción y participación de la comunidad hispana a partir de la relevancia que tiene el debate presidencial en su ciudad.

La concentración más alta de hispanos en el área metropolitana de Atlanta se encuentra a lo largo del corredor de Buford Highway, donde ciudades como Chamblee y Doraville tienen una alta densidad de residentes hispanos; en la última urbe hay 56% de población hispana.

En Georgia hay otros condados con mayor presencia latina, por ejemplo, Gwinnett, donde son la minoría más grande, con 220 mil 460 residentes, lo que representa 23% de la población. En Cobb hay 111 mil 240, 15% de la población; en Clayton hay 23% de estudiantes latinos en sus escuelas públicas.

En Georgia, la población hispana ha crecido rápidamente. Según las estimaciones de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense de 2023, constituyen 9.87% de la población total. El grupo más grande dentro de la población hispana en Georgia es de origen mexicano, representando 54.13% del total de hispanos en el estado.