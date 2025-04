Comida chatarra en vacaciones

El 29 de marzo entraron en vigor los lineamientos para eliminar la promoción, distribución y venta de comida chatarra y refrescos dentro de las escuelas, lo que ha sido un reto para muchos colegios por la oferta de alimentación que se debe ofrecer y para los propios alumnos porque no están acostumbrados a comer las alternativas “sanas” que hay ahora como fruta, aguas naturales, productos sin grasa, etc. No hay, pues, productos saturados en grasas como las papitas fritas, chetos, cacahuates o fritos.

Antes de que entrara en vigor esta vieja y largamente discutida propuesta, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, dijo que “según estudios, en 98 por ciento de las escuelas todavía se vende comida chatarra; en el 95 por ciento, bebidas azucaradas, y en el 79 por ciento, refrescos”.

También retomó datos de la Encuesta Nacional de Salud y Alimentación, que dijo que hay 5.8 millones de estudiantes entre 5 y 11 años que tienen problemas de obesidad o sobrepeso, y 10.4 millones de estudiantes entre los 12 y 19 años con la misma circunstancia del sobrepeso.

Otro de los factores que argumentó el secretario es que “7 de cada 10 escolares y 5 de cada 10 adolescentes son inactivos, es decir, hacen muy poco ejercicio, muy poca actividad física”.

Este programa de alimentación saludable se aplica en más de 232 mil 600 escuelas públicas y particulares del país a 23.4 millones de estudiantes, así como a más de 1.2 millones de maestras y maestros.

Aprovechando las vacaciones y pensando en que los regímenes alimenticios se alteran sí o sí, la propia secretaría emitió un comunicado días antes de que comenzaran las vacaciones recomendando que en estos días los alumnos no consuman productos saturados en grasas y que hagan actividades “deportivas, culturales y recreativas”. El reto está interesante porque las vacaciones suelen ser como esos fines de semana para personas que dicen que se cuidan entre semana para descontrolarse sábado y domingo, y comer lo que sea y en mucha cantidad.

Y cosas de los gobiernos, la propia SEP echa a andar un programa con este tamaño de reto el 29 de marzo y el 7 de abril emite un comunicado en el que informa que a partir de ese lunes “y hasta el próximo jueves 10 de abril, la Secretaría de Educación Pública (SEP) invita a las comunidades educativas del país a participar en las ‘Sesiones de capacitación sobre los Lineamientos para la distribución y expendio de alimentos en las escuelas’, que se transmitirán a través de los canales oficiales de YouTube: @canalsep y @prende_mx”. Remata ese comunicado agendado a todos y cada uno de los estados a estas sesiones para “capacitarlos” sobre los nuevos lineamientos, para ese momento, ya en vigor.

En todo este escenario cabe la pregunta de ¿por qué el gobierno federal ha lanzado un chocolate?: El Chocolate Bienestar, que tiene ni más ni menos que 3 sellos de advertencia sobre las calorías que contiene. Nada más tiene exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas y exceso de calorías. Es una contradicción absoluta que se imponga eso de la vida saludable en las escuelas y por otro lado se ponga en el mercado un chocolate con tal cantidad de desventajas.

El tema de la alimentación en las escuelas pasa también por la educación que se le da en casa a los menores para que no repitan malos hábitos.

Periodista. @ConFeregrino