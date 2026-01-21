Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Bogotá.- Colombia entregará a México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico durante una reunión que se desarrollará en Bogotá entre el próximo martes y 30 de enero, con la participación de ministros y delegaciones de Chile, Colombia, México y Perú, informó la Cancillería colombiana.

"La agenda oficial se desarrollará en la ciudad de Bogotá entre el 27 y el 30 de enero, e incluirá reuniones clave para el funcionamiento y la proyección del mecanismo regional, así como la ceremonia formal de traspaso de la Presidencia Pro Tempore", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El encuentro marcará el cierre del ciclo de liderazgo colombiano en el mecanismo regional y la definición de la hoja de ruta del bloque para el próximo periodo, en una semana de reuniones clave y actos oficiales que culminarán con la ceremonia formal de traspaso de la Presidencia Pro Tempore.

Durante 2025, "Colombia ejerció la Presidencia de la Alianza del Pacífico con un enfoque en el fortalecimiento de la integración económica, la promoción conjunta de exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa y el posicionamiento turístico de los países miembros, en línea con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026", añadió la Cancillería cafetera.

La agenda oficial contempla, entre otros espacios, la reunión de coordinadores nacionales (27 y 28 de enero), el encuentro del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica (28 de enero), la reunión del Grupo de Alto Nivel (29 de enero), la XII Cumbre Empresarial, el Consejo de Ministros y la ceremonia de traspaso de la Presidencia (30 de enero).

Entre los principales logros del periodo se encuentra la realización del VI Foro de Cooperación de la Alianza del Pacífico, celebrado en Cali, que fortaleció el relacionamiento con los países observadores, así como la edición 2025 del Programa de Voluntariado, en el que participaron cerca de 80 jóvenes de los países miembros en iniciativas sociales y ambientales.

La Alianza del Pacífico, fundada en 2011 por México, Colombia, Perú y Chile, representa la octava potencia económica del mundo y la cuarta potencia exportadora a nivel mundial; atrae el 40.2% de los flujos de inversión extranjera directa recibida en América Latina y el Caribe, y sus miembros concentran el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

