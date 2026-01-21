Más Información

Trump anuncia acuerdo sobre Groenlandia con la OTAN; retira su amenaza de aranceles a Europa

EU agradece a México envío de 37 criminales; “la justicia no se detiene en las fronteras”, advierte

Corte atrae caso de Mario Aburto por asesinato de Colosio en 1994; revisará sentencia de 45 años de prisión

Mundial 2026: Estados Unidos da prioridad a citas de visa para titulares de boletos; están sujetos a evaluaciones

Despliegan operativo de búsqueda para localizar a la tiktoker “Nicholette”; fue privada de la libertad en Culiacán

Partido Verde esperará iniciativa de reforma electoral para presentar su propuesta; Manuel Velasco destaca diálogo

Gertz comparecerá este jueves 22 de enero ante la Comisión permanente; se prevé que rinda protesta el próximo lunes

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Sheinbaum dice que no hay investigaciones contra embajadora de México en Reino Unido; "hizo un buen papel", asegura

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Colombia pasará a México presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico el martes; mecanismo es la cuarta potencia exportadora mundial

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, visitará Washington; será próximamente, informa la Casa Blanca

Bogotá.- Colombia entregará a la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico durante una reunión que se desarrollará en Bogotá entre el próximo martes y 30 de enero, con la participación de ministros y delegaciones de Chile, Colombia, México y Perú, informó la Cancillería colombiana.

"La agenda oficial se desarrollará en la ciudad de Bogotá entre el 27 y el 30 de enero, e incluirá reuniones clave para el funcionamiento y la proyección del mecanismo regional, así como la ceremonia formal de traspaso de la Presidencia Pro Tempore", informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

El encuentro marcará el cierre del ciclo de liderazgo colombiano en el mecanismo regional y la definición de la hoja de ruta del bloque para el próximo periodo, en una semana de reuniones clave y actos oficiales que culminarán con la ceremonia formal de traspaso de la Presidencia Pro Tempore.

Durante 2025, "Colombia ejerció la Presidencia de la Alianza del Pacífico con un enfoque en el fortalecimiento de la integración económica, la promoción conjunta de exportaciones, la atracción de inversión extranjera directa y el posicionamiento turístico de los países miembros, en línea con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026", añadió la Cancillería cafetera.

La agenda oficial contempla, entre otros espacios, la reunión de coordinadores nacionales (27 y 28 de enero), el encuentro del Grupo de Trabajo para la Adhesión de Costa Rica (28 de enero), la reunión del Grupo de Alto Nivel (29 de enero), la XII Cumbre Empresarial, el Consejo de Ministros y la ceremonia de traspaso de la Presidencia (30 de enero).

Entre los principales logros del periodo se encuentra la realización del VI Foro de Cooperación de la Alianza del Pacífico, celebrado en Cali, que fortaleció el relacionamiento con los países observadores, así como la edición 2025 del Programa de Voluntariado, en el que participaron cerca de 80 jóvenes de los países miembros en iniciativas sociales y ambientales.

La Alianza del Pacífico, fundada en 2011 por México, Colombia, Perú y Chile, representa la octava potencia económica del mundo y la cuarta potencia exportadora a nivel mundial; atrae el 40.2% de los flujos de inversión extranjera directa recibida en América Latina y , y sus miembros concentran el 41% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.

mcc

