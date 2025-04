Roma. El cónclave que elegirá al sucesor de del papa Francisco iniciará el 7 de mayo. El anuncio oficial lo hizo Matteo Bruni, Director de la sala de prensa del Vaticano, recordando que la decisión había sido adoptada este lunes en la quinta sesión de las Congregaciones Generales que han reunido, a partir de la muerte del Pontífice argentino, a cardenales electores y no electores en la nueva sala del Sinodo del Vaticano.

No todos los cardenales han llegado a la Ciudad Eterna. En las cuatro primeras sesiones, el número de miembros del Colegio Cardenalicio no llegó a 100, mientras que en la reunión de este lunes estuvieron presentes entre 180-190 (el número total es 252) de los cuales, según Matteo Bruni, 100 o 110 eran electores.

En esta quinta congregación se abordó el caso del otrora poderoso cardenal Angelo Becciu, condenado por una fraudulenta operación de compra-venta de un lujoso edificio con dinero de las donaciones que le hacen al Papa y a la Santa Sede para fines de caridad. Pese a que Francisco le quitó sus privilegios, él ha insistido en su derecho a votar en el cónclave. En la reunión de este lunes no se tomó una decisión.

Lee también Argentina publica archivos desclasificados sobre Josef Mengele y Adolf Eichmann; se pueden consultar vía online

Sin embargo, de acuerdo con medios italianos, Becciu habría dado marcha atrás y estaría dispuesto a hacerse a un lado. En un intento quizá de zanjar la polémica Monseñor Vincenzo Paglia, Presidente de la Pontificia Academia para la Vida y Gran Canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II para los Estudios sobre la Familia y el Matrimonio, declarara tajantemente: “El caso está cerrado: Becciu está ya fuera”.

Anunciada la fecha del cónclave los ojos del mundo se han se han volteado a ver y a analizar con seriedad a todos los cardenales electores, aquellos que corresponde por derecho elegir al nuevo Jefe de la Iglesia Católica, teniendo como espléndido marco la siempre admirada Capilla Sixtina.

De este privilegio gozarán 135 príncipes de la iglesia -aunque dos adelantaron que no asistirían por salud-, 108 de los cuales fueron nombrados por el difunto Francisco, hecho, este último, que podría hacer pensar que el futuro Papa dará continuidad al pontificado de su antecesor argentino.

Lee también Universidades de élite de EU se alían para protegerse de Trump; arman plan de negociación en caso de ser necesario, reportan medios

La posibilidad de continuidad no puede descontarse, vista la composición regional de los cardenales electores: 53 provienen de Europa, 23 de Asia, 18 de Àfrica, 16 de Amérca del Norte, cuatro de América Central, 17 Amércia del Sur y cuatro de Oceanía.

Lo mismo se puede decir de los electores europeos. El hecho de que sean los más numerosos y de que gocen del apoyo algunos cardenales de otras regiones, tampoco garantiza que el próximo Pontifice pueda ser de esa región del mundo y en particular italiano, como se subraya no sólo en este país sino en otros no sólo del Viejo Continente.

Fundamental en la contienda electoral será más bien la consistencia doctrinal y social de las facciones que poco a poco se están constituyendo al interior del Colegio Cardenalicio, facciones o grupos que podríamos llamar (de manera totalmente arbitraria) tradicionalistas o conservadores y reformistas o modernizadores. De la capacidad de convencimiento de sus candidatos, en las Congregaciones que quedan y durante el cónclave, dependerá la elección del nuevo Papa y la línea que seguirá el cotolicismo en los próximos años.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc