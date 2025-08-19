Más Información
Washington.- El Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta por la posible presencia de camarón congelado procedente de Indonesia contaminado con cesio radiactivo y desaconsejó su consumo, mientras que Walmart confirmó que la variedad bajo sospecha ha sido vendida por ellos en 13 estados.
La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendó a los ciudadanos no comer camarones congelados importados por la empresa indonesia PT Bahari Sejati por estar bajo investigación por una posible contaminación con Cesio-137, un isótopo radiactivo.
Walmart confirmó que el tipo de camarón bajo investigación es vendido bajo la marca Great Value en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia.
Por el momento ninguno de los productos ha tenido un resultado positivo pero la investigación continúa y la coordinación para poder sacar del mercado los lotes de camarón de la marca mencionada.
Los camarones congelados fueron detectados por la oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP) en contenedores con niveles detectable de cesio-137 en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.
Todos los productos de esos contenedores fueron detenidos antes de su llegada a las estanterías y la cantidad de material radiactivo detectado es inferior pero podría tener efectos en la salud de los consumidores si existe una exposición prolongada.
Este isótopo del cesio puede provocar algunos tipos de cáncer cuando está diluido en agua de consumo humano, según la agencia estadounidense.
¿Qué es la "e-coli", bacteria encontrada en salsas de comida callejera en CDMX?; conoce sus principales síntomas
