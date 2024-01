Washington. El presidente Joe Biden afirmó que ya decidió cuál será la respuesta de Estados Unidos tras la muerte de tres de sus soldados en una base en Jordania, al tiempo que responsabilizó a Irán por proveer armas para ese ataque.

"Sí", respondió Biden a periodistas que le preguntaron si ya había tomado su decisión. Sobre si considera a Irán responsable por el ataque, el mandatario estadounidense respondió: "Sí los hago responsables, en el sentido de que están suministrando armas a las personas que lo cometieron", dijo.

Al mismo tiempo, aseguró que no busca escalar las tensiones en Medio Oriente. "No creo que necesitemos una guerra más amplia en Medio Oriente. No es lo que estoy buscando", indicó el mandatario estadounidense a periodistas.

*Más información en breve...

mcc