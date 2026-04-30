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Al menos cinco personas resultaron heridas la tarde de este jueves en un ataque con arma blanca en el Instituto Foss High School, en Tacoma, , reportan medios de comunicación locales.

Fox13 reportó que, de acuerdo con el , a las 13:38 acudió a la escuela, tras reportes de personas heridas con arma blanca.

Chelsea Shepherd, responsable de información pública del Departamento, dijo a The News Tribune que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

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Las víctimas son tanto adultos como menores de edad. Por el momento, se desconoce si se trata de estudiantes

Un sospechoso se encuentra detenido, informó la responsable de información pública del Departamento de Policía de Tacoma, Shelbie Boyd, al mismo medio.

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