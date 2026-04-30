Un hombre de 28 años fue detenido por policías capitalinos luego de ser señalado como el presunto responsable de atacar con un objeto punzocortante a un hombre de 40 años, durante una riña registrada en inmediaciones de la avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la agresión ocurrió momentos antes detrás de un templo ubicado en esa zona del Centro, donde varios sujetos lo habrían interceptado tras una discusión.

El agresor fue detenido en el cruce de Guerrero y avenida México-Tenochtitlán, en la colonia Guerrero. Mientras que la víctima, quien presentaba heridas punzocortantes en el pecho y cuello, fue trasladado al Hospital Rubén Leñero.

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