El hombre que mató a 23 personas en un Walmart en Texas en 2019, en un ataque a tiros que tenía como objetivo a hispanos, se declaró culpable el lunes de asesinato capital y fue reprendido por un juez por el ataque racista en El Paso, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Patrick Crusius, un joven blanco de 26 años que abandonó la universidad comunitaria, vestía un mono a rayas, grilletes y un chaleco protector en la sala del tribunal de El Paso, mientras decenas de familiares de las víctimas esperaban en la galería para dirigirse a él cara a cara.

Crusius no se dirigió a las familias al aceptar el acuerdo de culpabilidad, que hizo después de que los fiscales aceptaron retirar la pena de muerte de la mesa. Ya está sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas por cargos federales de crímenes de odio. Al aceptar el acuerdo de culpabilidad de los fiscales de Texas pone fin a seis años de esfuerzos de las autoridades estatales y federales para castigarlo.

Crusius condujo más de mil 100 kilómetros (700 millas) desde Dallas para llevar a cabo el tiroteo el 3 de agosto de 2019.

"Viniste a infundir terror, a quitar vidas inocentes y a destrozar una comunidad que no había hecho más que defender la bondad, la unidad y el amor. Asesinaste a padres, madres, hijos e hijas", dijo el juez estatal de distrito Sam Medrano.

"Ahora, al comenzar el resto de tu vida encerrado, recuerda esto: tu misión fracasó", continuó. "No dividiste esta ciudad, la fortaleciste. No silenciaste su voz, la hiciste más fuerte. No infundiste miedo, inspiraste unidad. El Paso se levantó, más fuerte y más valiente".

"¿Te declaras culpable porque eres culpable y por ninguna otra razón?", le preguntó Medrano.

"Sí, su señoría", respondió Crusius con calma.

Medrano sentenció a Crusius a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Uno de sus abogados, Joe Spencer, dijo al tribunal: "Ofrecemos nuestras más profundas condolencias". Crusius no se disculpó explícitamente el lunes por sus acciones.

"Patrick dejará la prisión únicamente en un ataúd, en el tiempo de Dios", señaló Spencer.

El lunes, también se declaró culpable de 22 cargos de asalto agravado con un arma mortal, que fueron agravados con violencia y prejuicio, en relación con 22 víctimas que resultaron heridas, pero sobrevivieron al tiroteo. Fue sentenciado a 22 cadenas perpetuas adicionales por esos cargos.

Crusius reconoció que el objetivo de su ataque eran los hispanos. En una publicación en un foro en línea justo antes de la masacre, dijo que el tiroteo fue "en respuesta a la invasión hispana de Texas". Señaló que los hispanos iban a tomar el control del gobierno y la economía.

En las redes sociales, parecía consumido por el debate sobre la inmigración en Estados Unidos. Después del tiroteo, Crusius dijo a los oficiales que había apuntado a los mexicanos.

Spencer dijo al tribunal que a Crusius se le diagnosticó trastorno esquizoafectivo, que puede estar marcado por alucinaciones, delirios y cambios de humor. "Su pensamiento se volvió cada vez más divorciado de la realidad", dijo.

"Compartimos esto no como una excusa, sino como parte de la explicación de lo inexplicable", señaló el abogado.

Antes del ataque, Crusius parece haber estado consumido por el debate sobre la inmigración, publicando en internet su apoyo a la construcción de un muro fronterizo y alabando las políticas fronterizas de mano dura del presidente Donald Trump, quien estaba en su primer mandato en ese momento.

"Se aferró a la retórica de odio, particularmente a las narrativas peligrosas y falsas sobre la inmigración que se repetían en el discurso político", dijo Spencer.

Se esperaba que las familias de las víctimas comenzaran a dar declaraciones de impacto el lunes por la tarde. Decenas hicieron declaraciones emocionales durante una audiencia similar en un tribunal federal en 2023 que duró tres días.

Las personas que fueron asesinadas en Walmart tenían edades que iban desde un atleta de secundaria de 15 años, hasta abuelos. Incluían inmigrantes, un conductor de autobús retirado de la ciudad, un maestro, trabajadores de oficios, incluido un herrero, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera de Estados Unidos en viajes de compras de rutina.

Marcelo Ebrard celebra sentencia contra el autor del tiroteo en Walmart en Texas

Por su parte, el excanciller de México, Marcelo Ebrad, celebró la sentencia para Patrick Crusius, autor del tiroteo en Walmart de El Paso, Texas.

El ahora secretario de Economía, calificó el hecho como "el peor" atentado terrorista.

"Al fin ,después de casi seis años, fue condenado a cadena perpetua el asesino de 23 personas en 2019 en el Walmart de El Paso ,Texas. El peor atentado terrorista de este siglo contra la comunidad mexicana en los Estados Unidos", escribió en su cuenta de X.

