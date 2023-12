Santiago. Los chilenos comenzaron a votar este domingo en un plebiscito para escoger "a favor" o "en contra" de una nueva propuesta de Constitución para reemplazar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Las mesas de votación abrieron a las 08:00 locales y funcionarán por ocho horas.

Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar en esta elección con voto obligatorio , el tercer plebiscito constitucional al que acuden los chilenos desde que octubre de 2020 decidieran -por un 80%- iniciar el camino para reemplazar la Carta Magna de la dictadura.

Una de las más madrugadoras fue la antigua mandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), quien cerca de las 9:20 hora local se acercó hasta el Colegio Bicentenario de La Reina, en la región Metropolitana, donde aseguró a los periodistas: "Prefiero algo malo que algo pésimo".

Convencida de que la propuesta representaría un retroceso respecto de los derechos de las mujeres y la consolidación del machismo, atacó a quienes la han criticado por haber sido clara y haber hecho campaña en favor del rechazo, opción que apoyan tanto la colación de gobierno como otros movimientos progresistas.

"Cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó. A la única que criticaron es a mí. Habrá machismo de por medio, digo yo", aseguró.

"Hay mucha gente que quiere ser presidente, que quiere hacer otras cosas, yo no estoy buscando nada, yo no tengo por qué mentir. Además, las mujeres de Chile saben que en todos mis Gobiernos me preocupé mucho de los problemas de las mujeres, por tanto, cuando yo hablo sobre qué significa para las mujeres, lo digo porque estoy convencida de ello", afirmó.

"Tengo mis opiniones claritas... Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo...Si hay gente que aspira a gobernar en el futuro, tiene que entender que gobernar es llegar a acuerdos", remarcó.

El nuevo texto fue redactado por un órgano dominado por el ultraconservador Partido Republicano.

La propuesta disminuye el peso del Estado, podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico, y endurece el trato a los migrantes con la expulsión "en el menor tiempo posible" de quienes estén en situación irregular.

Las encuestas, que no pueden divulgarse desde dos semanas antes de la elección, anticipan un triunfo de la opción "en contra", aunque con un porcentaje de indecisos de dos dígitos que podría inclinar la balanza.

Es el segundo intento de Chile por reemplazar su Constitución. Una primera propuesta redactada por una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto progresista con transformaciones profundas como la eliminación del Senado y el derecho al aborto, fue rechazada en septiembre de 2022 por un 62%.

Las sucesivas elecciones han provocado un agotamiento y hartazgo en la población, que vivió este último proceso con una gran apatía.

