Mientras sus seguidores y gabinete elogian al presidente Donald Trump por su manejo del "arte de la negociación", otros lo tunden por llevar a Estados Unidos al borde de la recesión y por desatar el pánico mundial con su política arancelaria.

Sin embargo, no es Trump el cerebro de esta estrategia de imponer tarifas a los países, para luego suspenderlas y "atraer" a las naciones a negociar bajo los términos que, dice Trump, le conviene a Estados Unidos.

En realidad, el arquitecto de esta política, y quien ya es conocido como el "Señor de los aranceles", es el economista estadounidense Peter Navarro, defensor a ultranza de Trump y calificado públicamente como "imbécil" por Elon Musk.

Uno de los pocos asesores del primer mandato del presidente republicano que todavía forma parte de su círculo cercano, Navarro, designado consejero principal de comercio y manufactura, ha contribuido a dar forma a la doctrina proteccionista de Washington, especialmente en relación con China.

Lee también: Guerra comercial: Aranceles de Trump a China ascienden a 145%

Navarro ha sido una figura clave en la adopción de los aranceles contra China, la Unión Europea (UE), Canadá y México, que han provocado los desplomes en las bolsas, tensiones y aranceles de represalia, en el caso de Canadá y la UE.

“Quien quiera sentarse a dialogar con nosotros debe hablar primero de la reducción de sus barreras no arancelarias”, afirmó Navarro en una entrevista con la cadena CNBC.

Peter Navarro, uno de los principales consejeros comerciales de la Casa Blanca; Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca para políticas y asesor de Seguridad Nacional, y Elon Musk, en el Despacho Oval. Foto: Robert Schmidt / AFP

Desde 2006, este economista formado en Harvard había reunido sus ideas en un libro de tono combativo, "The Coming China Wars" ("Las próximas guerras de China"). En 2011, otro libro que coescribió, "Death by China" ("Muerte por China"), argumentaba que Beijing violaba el principio del comercio justo al subsidiar ilegalmente sus exportaciones y manipular su moneda.

La prensa estadounidense reveló que Peter Navarro, también profesor emérito en la universidad de California en Irvine, citaba en libros a un experto aparentemente inventado, Ron Vara, cuyo nombre es un anagrama del suyo.

Lee también Musk tacha de "imbécil" al principal asesor comercial de Trump; el dueño de Tesla se opone a la política arancelaria

Estas revelaciones fueron retomadas el martes por Elon Musk, furioso por los comentarios de Navarro sobre la falta de piezas estadounidenses en los automóviles Tesla, la fábrica de autos eléctricos que fundó.

El hombre más rico del mundo y mano derecha del presidente Donald Trump hizo el comentario en un video después de que Navarro dijera de él que "no es un fabricante de automóviles", sino "un ensamblador" que trabaja con piezas importadas de Asia.

"Navarro es realmente un imbécil. Lo que dice aquí es falso y es fácil de demostrar", replicó Musk.

En otro mensaje aseguró que, de todos los fabricantes, Tesla es el que tiene más componentes "estadounidenses".

"Navarro debería preguntarle a ese falso experto que se inventó, Ron Vara", concluye.

Lee también En la guerra comercial pausa con pausa se paga; Unión Europea suspende represalia arancelaria en respuesta a Trump

"Aranceles para todos"

Consejero de comercio de Trump durante la campaña presidencial de 2016 y luego en la Casa Blanca, aboga desde hace mucho por aranceles a todos los países sin distinción.

Detractor de los tratados de libre comercio, impulsó a Trump a renegociar, en particular, el de Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN, reemplazado en 2020 por el T-MEC) y el pacto entre Estados Unidos y Corea del Sur.

También defendió vigorosamente los aranceles impuestos a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio durante el primer mandato del multimillonario, aranceles que han resurgido desde su regreso al poder en enero.

Peter Navarro.Foto: EFE

"Durante mi primer mandato, pocos fueron más eficaces y tenaces que Peter para hacer cumplir mis dos reglas sagradas: compren estadounidense, contraten estadounidenses", elogió Trump en diciembre pasado.

"Me ayudó a renegociar acuerdos comerciales injustos (...) e implementó rápidamente todas mis acciones arancelarias y comerciales", añadió mientras volvía a nombrar en un cargo a su fiel asesor económico, quien recientemente había salido de prisión.

Navarro estuvo detrás, también, de la estrategia de línea dura que adoptó Trump con China en 2018. Incluso fue sancionado por China, después de dejar su cargo.

Lee también Asesor de Trump critica a Elon Musk por oponerse a los aranceles a la UE; "protege sus propios intereses", acusa

Peter Navarro fue condenado a prisión

Tras las elecciones de 2020, Navarro fue uno de los promotores de teorías de la conspiración según las cuales, Trump perdió porque le hicieron fraude, algo que nunca pudieron demostrar.

En enero de 2024, Navarro fue condenado a cuatro meses de prisión por negarse a responder a una citación y proporcionar documentos a la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Antes de entregarse, había denunciado "la instrumentalización partidista del sistema judicial", y arremetió contra "esos malditos demócratas y las personas que odian a Trump".

"Me condenaron, me encarcelaron. ¡Pero adivinen qué! No me quebraron. Y nunca quebrarán a Donald Trump", afirmó después de su liberación, en julio pasado.

Hijo de un padre saxofonista y una madre secretaria, estuvo afiliado primero al Partido Demócrata. En 1992, se postuló para la alcaldía de San Diego (California) y perdió por poco ante la candidata republicana.

En 1996 intentó ser elegido a la Cámara de Representantes pero nuevamente fue derrotado por un oponente republicano.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc