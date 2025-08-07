Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

El gigante tecnológico ofrecerá descuentos por valor de 1.000 millones de dólares para su servicio en la nube, Amazon Web Services (), a agencias del Gobierno estadounidense, según anunció este jueves la Administración de servicios generales de EU (GSA).

En concreto, la alianza propone hasta 1 mil millones de dólares en créditos de incentivo directos para agencias federales, que pueden aplicarse en de AWS, así como en la modernización de infraestructuras o en servicios de capacitación para el personal.

En un comunicado, la GSA aseguró que estos descuentos, que se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2028, acelerarán la transformación tecnológica a gran escala en el Gobierno y fomentarán la innovación en inteligencia artificial (IA).

Lee también

El administrador interino de la GSA, Michael Rigas, escribió en la nota que el Gobierno de Donald Trump está "modernizando rápidamente sistemas gubernamentales obsoletos, simplificando procesos y generando ahorros al contribuyente estadounidense mediante adquisiciones centralizadas".

Imagen: Unsplash
Imagen: Unsplash

Acuerdo supone una transformación digital en los servicios gubernamentales de EU

Mientras, el director ejecutivo de AWS, Matt Garman, anotó que este acuerdo supone "un hito significativo en la transformación digital a gran escala de los servicios gubernamentales".

El pacto entre Amazon y la GSA es similar al anunciado ayer por OpenAI, que proveerá su servicio corporativo de ChatGPT a las agencias federales a un precio de 1 dólar durante el próximo año para ayudar a que "funcionen mejor".

La GSA añadió a su sistema los modelos de IA de OpenAI y de rivales como Google y Anthropic para que las agencias federales puedan comprarlos y utilizarlos.

Lee también

En este sentido, Anthropic anunció en un comunicado que su modelo de IA Claude ya está disponible para las agencias a través del programa de compras de la GSA, con precios y términos previamente negociados que cumplen con las regulaciones federales de adquisición.

Según la empresa, la asociación con la GSA permitirá ayudar a organizaciones del gobierno a aprovechar "el poder de la IA" para modernizar sus operaciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Cómo pedir asilo en Estados Unidos en 2025: Este es el formulario y costo, según USCIS

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión. Foto: AFP

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar. Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar