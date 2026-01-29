Nueva York. Nueva York activó sus ya conocidos “jacuzzis de nieve” para limpiar sus calles y carreteras ante la ola de frío que sufre la ciudad, que mantiene el hielo sin derretirse de forma natural.

Ocho "jacuzzis", como se refieren los neoyorquinos a los derretidores de nieve, fueron ubicados en distintos puntos de la ciudad para despejar el manto blanco que la tormenta del pasado fin de semana dejó en la Gran Manzana y que dificulta la vida.

Los Trecan Combustion 60-PD son unas grandes bañeras metálicas de agua caliente en las que otros camiones van descargando la nieve.

La nieve y el hielo se derriten dentro gracias a las altas temperaturas y rápido caen por la parte inferior de la máquina en estado líquido y del color marrón de la nieve cuando personas y vehículos circulan por encima.

Según el Departamento de Sanidad de la ciudad, estas "bañeras" pueden derretir hasta 120 toneladas de nieve por hora.

Se espera que las máquinas, que se llevan usando en la ciudad desde hace al menos 20 años, estén activas durante varios días.

“Si no la derretimos, permanecerá ahí durante un tiempo”, explicó el comisario de Sanidad de Nueva York en funciones, Javier Lojan.

La nevada, la más intensa de la ciudad en los últimos cinco años, provocó que se acumularan hasta 30 centímetros de nieve en algunos puntos. Foto: EFE/EPA/DERICK HINGLE

La nevada, la más intensa de la ciudad en los últimos cinco años, según Lojan, provocó que se acumularan hasta 30 centímetros de nieve en algunos puntos de la ciudad.

Dado que las temperaturas se mantienen bajo cero, los montones de nieve que se encuentran en las carreteras y en las aceras han necesitado de la intervención mecánica para poder devolver la vida normal a los neoyorquinos.

La ciudad de Nueva York vive bajo cero desde hace unos días, con la sensación térmica llegando a alcanzar los -20 °C (unos -4 °F) en algunos momentos.

La temperatura prevista para este jueves es de -13 °C (unos 9 °F) de mínima y -6 °C (unos 21 °F) de máxima. La sensación térmica llegará a los -17 °C (cerca de 1 °F).

Se espera que a partir de este viernes las temperaturas sigan bajando tras la llegada de una nueva ráfaga de aire del ártico, que afectará sobre todo al este y al sur del país.

Al menos diez personas han muerto en Nueva York por hipotermia o congelación, según el alcalde, Zohran Mamdani.

El número en el conjunto del país supera las 70 personas, por causas relacionadas con la tormenta.

