La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente de cálido a caluroso, cielo mayormente despejado y sin lluvia, para este jueves 29 de enero en la Ciudad de México.

Durante el día, se esperan vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

La temperatura máxima prevista este jueves será de 25°C por la tarde y la mínima de 10°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del viernes 30 de enero sea muy fría, particularmente en las zonas altas del sur de la CDMX, por lo que se recomienda a los habitantes estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

