200 millones de dólares, el costo de la campaña publicitaria antiinmigrante de EU que se difunde en México; no hubo licitación

La campaña de anuncios antiinmigrantes que Estados Unidos lanzó a nivel internacional y que ha inundado los espacios publicitarios en medios mexicanos tiene un costo de 200 millones de dólares y no se otorgó por licitación.

Fue el sitio web de noticias Semafor, fundado en 2022 por Ben Smith, exeditor en jefe de BuzzFeed News y columnista de medios de The New York Times, y Justin B. Smith, exdirector ejecutivo de Bloomberg Media Group, el que reveló, en febrero pasado, el presupuesto asignado a la campaña publicitaria en la que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advierte a los migrantes que “no intenten” cruzar a Estados Unidos ilegalmente.

Semafor dijo haber tenido acceso a documentos que confirman el presupuesto. De acuerdo con el medio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pasó por alto un proceso de licitación completamente competitivo para otorgar a dos empresas vinculadas a los republicanos la primera parte de una campaña de publicidad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) informó en febrero que había llevado a cabo un “proceso competitivo de adquisición” para la campaña. Pero en un documento publicado en una base de datos federal, revisado por la agencia Associated Press, el DHS alegó que la declaratoria de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México por parte del presidente estadounidense Donald Trump constituye “una urgencia inusual y apremiante”, una circunstancia que les permite a las agencias federales eludir el proceso competitivo habitual.

Una de las empresas que obtuvo el contrato es People Who Think, LLC, de Jay Connaughton, un consultor político con sede en Louisiana que se desempeñó como asesor de medios para la campaña de Trump en 2016.

La otra empresa seleccionada fue Safe America Media, LLC, la cual se estableció en Delaware apenas unos días antes que se iniciara el “proceso competitivo de adquisición” y cuya dirección es una propiedad del consultor republicano Mike McElwain. A Safe America Media ya se le han otorgado 16 millones de dólares para la compra de anuncios.

Connaughton y McElwain no respondieron a mensajes y llamadas de AP en busca de comentarios. En un comunicado a The Associated Press, el DHS siguió refiriéndose a la licitación como un “proceso competitivo”.

La secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, durante una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en Tecoluca, El Salvador. Foto: Alex Brandon / AFP

Campaña antiinmigrante tendrá una duración de dos años

Noem adelantó en febrero que la campaña publicitaria tendría dos años de duración y que se lanzaría no sólo a nivel de Estados Unidos, sino internacionalmente, incluyendo “anuncios en televisión, radio y medios digitales”.

En los últimos días, los canales públicos de televisión en México se han visto inundados por estos anuncios, en horario estelar y en partidos de futbol. También es visible en YouTube, X y TikTok.

En Estados Unidos, la campaña publicitaria incluye los anuncios promoviendo la “autodeportación” de los migrantes que se encuentran irregularmente en Estados Unidos, a través de la app CBP One, que en la administración de Joe Biden se utilizaba para iniciar un proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos.

En los anuncios en México, subtitulados en español, Noem elogia al presidente Trump por hacer “seguro” a Estados Unidos de nuevo, y advierte: “Si considera entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni lo piense. Déjenme ser clara: si entra a nuestro país y viola nuestras leyes, los cazaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

La ley federal de Telecomunicaciones en México prohíbe aquellos anuncios que estigmaticen. En este caso, Noem equipara a los migrantes con criminales.

*Con información de AP

