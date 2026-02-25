Las Secretarías de Cultura y del Medio Ambiente junto con vecinas y vecinos, firmaron este miércoles el Plan de Manejo para el Árbol “Eugenio”, con el fin de salvaguardar y preservar su integridad mediante una estrategia de protección de este ejemplar que fue declarado como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México en junio de 2024.

“Eugenio” es un árbol de más de 150 años y 30 metros de altura, perteneciente a la especie Fraxinus udhei o fresno, ubicado en Cerrada de Eugenia 28, Colonia Del Valle, en Benito Juárez, de origen anterior a la fundación de la misma colonia y vinculado al historiador Manuel Toussaint.

Las dependencias explicaron que el Plan de Manejo incluye acciones para salvaguardar la salud y estructura del árbol para garantizar su supervivencia y funcionalidad a largo plazo mediante protección activa y manejo fitosanitario continuo. Entre sus ejes de acción se encuentra el monitoreo físico constante, la documentación de incidentes, la vigilancia y control de la zona crítica de anclaje y la programación de podas cuando sean justificadas técnicamente. Además de garantizar la sanidad vegetal, que incluye la vigilancia y control preventivo de plagas asociadas al estrés de la construcción, vigilar las poblaciones de la chicharrita del fresno y el avance de las poblaciones del insecto descortezador del fresno.

Secretaría de Cultura y Medio Ambiente firman Plan de Manejo para preservar a “Eugenio”, árbol de más 150 años; garantizan su supervivencia. Foto: Especial.

También contará con la supervisión por arboristas calificados para asegurar que cualquier poda o intervención futura cumpla con estándares internacionales que superen la Norma Ambiental vigente, entre otras estrategias técnicas, bitácoras de seguimiento establecidas, así como un calendario de actividades para los próximos cuatro años.

Detallaron que esta firma del Plan de Manejo para El Árbol “Eugenio” se concluye el proceso administrativo de la Declaratoria, resultado del trabajo interinstitucional entre las dependencias de Gobierno y las y los vecinos promoventes para poner en marcha las labores de preservación del ejemplar.

El 13 de junio 2024, en la Gaceta Oficial de la capital fue publicado el decreto como Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México del árbol “Eugenio”, con el fin de salvaguardar su integridad e impulsar acciones de protección y reconocimiento a este ejemplar.

“Eugenio” es un árbol de más de 150 años y 30 metros de altura Foto: @LBallesterosM

Debido a sus características, es un componente del ecosistema de la zona, vinculado con la flora del entorno y que alberga fauna como pájaros carpinteros, palomas, ardillas y zarigüeyas, además de ser lugar de tránsito de halcones y aguiluchos.

En la reunión para formalizar la firma del Plan de capitalina, mediante la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y la Dirección de Infraestructura Verde, Manejo participaron Mariana Gómez Godoy, directora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura capitalina; en representación de la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, asistieron César Sánchez Ibarra, director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, y Manuel de Jesús Villegas López, subdirector de Diseño y Evaluación de Proyectos; Juan José Sedeño Olvera, representante legal de la Fundación para Ayuda a la Ancianidad I.A.P.; y Diana Marchal Valencia, arborista, además de vecinas y vecinos promoventes de la declaratoria.

