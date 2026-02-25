Hoy no hubo cabaret en el Congreso de la Ciudad de México, pero sí una clase de historia y un concierto de música clásica.

La llamada “Casa del Pueblo” volvió a abrir sus puertas para una edición más de "Noche de Museos". En esta ocasión, Sandra Toribio Pérez, responsable de visitas guiadas del recinto legislativo, explicó a las y los asistentes, quienes pudieron sentarse en una de las 66 curules, la historia de este lugar que antes fue la sede del Teatro Iturbide.

Comentó que, como Teatro Iturbide, el recinto fue sede de la Cámara de Diputados de 1872 a 1909. En ese año hubo un incendio y el lugar quedó en cenizas. El expresidente Porfirio Díaz mandó construir un Palacio Legislativo sobre las ruinas del Teatro, mismo que inauguró el 1 de abril de 1911.

El Congreso de CDMX albergó un concierto de música clásica. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Fue la única vez que se paró en su Palacio legislativo. Díaz renuncia al mes siguiente de inaugurar el recinto, el 25 de mayo de 1911, hay fotos históricas de aquí afuera, en las mismas escalinatas por donde ustedes entraron, lleno de personas aguardando a que Díaz llegara a renunciar, pero él nunca llegó. Él manda por escrito, muy solemne su renuncia, que fue leída en esta tribuna, fue aceptada y como sabemos él se va exiliado a Francia”, narró.

Asimismo, Toribio señaló que en ese lugar se veló a José María Pino Suárez y que, como Palacio Legislativo, fue sede de momentos históricos, como cuando se aprueba el voto para las mujeres, en 1953, y cuando llega la primera diputada federal, Aurora Jiménez.

Desde el 1988, el reciento fue Asamblea de Representantes, luego Asamblea Legislativa del Distrito Federal y actualmente es la sede del Congreso de la Ciudad de México.

¡Ahora no hubo cabaret! Dan clase de historia y ofrecen concierto de música clásica en el Congreso CDMX. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Tras la clase de historia, hubo un concierto de violín y chelo por parte de Sara Michelean Martínez y Luis Ángel Ballesteros Apodaca, quienes tocaron piezas de Benjamin Godard y Reinhold Clear.

“Hoy tocamos con el corazón puesto en quienes no tienen voz: las víctimas de la guerra, violencia en nuestro país, así como en el pueblo de Palestina. Queremos, como decía el compositor y economista, José Antonio Abreu, que quien empuña un instrumento, jamás empuñará un arma. Que disfruten el concierto y que estas notas sean nuestro grito por la paz y por la humanidad”, destacó Sara Michelean.

Para finalizar, el tenor Carlos Courrech deleitó a las y los asistentes con su voz.

La noche del miércoles 28 de enero, el pleno del Congreso de la Ciudad de México se convirtió en un verdadero cabaret.

Tras la clase de historia, hubo un concierto de violín y chelo por parte de Sara Michelean Martínez y Luis Ángel Ballesteros Apodaca, quienes tocaron piezas de Benjamin Godard y Reinhold Clear.. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Durante esa edición de Noche de Museos, el Congreso capitalino presentó el espectáculo de teatro cabaret "Las Reinas Chulas toman el Congreso", una propuesta escénica que combinó humor, crítica social y reflexión política.

Los visitantes pudieron disfrutar de este cabaret en el recinto en donde se construyen las leyes de la Ciudad de México.

