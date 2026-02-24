Tras la consulta al proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), que concluye este sábado, se elaborará un nuevo documento, reiteró el secretario de Planeación, Pablo Yanes.

Al acudir al Congreso de la Ciudad de México, junto a la directora del Instituto de Planeación, Patricia Ramírez, para recibir las propuestas del PAN sobre este documento, el funcionario destacó que la consulta, la cual definieron como un diálogo por la Ciudad, dio resultados y entusiasma.

“El nivel de participación, de interés, de dedicación, de tiempo que ha dedicado la ciudadanía a este proceso a mí, en lo personal, me emociona. O sea, me parece que hay una voluntad y un interés de reflexionar sobre la Ciudad, de formular propuestas… creo que la masa crítica que está surgiendo este proceso de consulta es muy buena, o sea, creo que, efectivamente, va a abonar en la construcción de una mejor Ciudad y en tener un Plan, como lo dije la vez pasada que estuve aquí, que cuestione, que integre, que construya una identidad, y creo que eso estamos en condiciones de de lograrlo”, puntualizó.

En este sentido, dejó claro que luego de la consulta se tiene que elaborar un nuevo PGD, y dejó claro que a nadie se le limitado su posibilidad de participar en la consulta.

“Efectivamente, va a surgir un nuevo documento porque la consulta de eso se trata. Esto es un saque, ahora tendrá una nueva formulación el documento, que yo estoy seguro que va a quedar muy, muy enriquecido con la infinidad de propuestas, comentarios, sugerencias, críticas que hemos recibido. Mi opinión es que vamos a salir fortalecidos como Ciudad con el Plan y, además, no sólo es importante que el plan salga bien, es importante el proceso seguido, porque sí ha sido un proceso de consulta, un proceso deliberativo, a nadie se ha limitado su posibilidad de participar”, expuso Yanes.

El Secretario también aseguró que las observaciones del PAN, a reserva de leerlas a detalle, coinciden con su visión y con planteamientos que ya están en el PGD, “a lo mejor hay que ponerle una subrayada para que todo el mundo quede contento”.

Al respecto, la directora del Instituto, Patricia Ramírez, destacó que el objetivo común que se tiene, más allá de las diferencias políticas, es la Ciudad, por lo que todas las aportaciones son bienvenidas.

Agradeció la participación de la ciudadanía y las propuestas que se están presentando en los foros que se llevan a cabo como parte de la consulta, así como en estos espacios de diálogo. Ramírez Kuri agregó que ello contribuye a fortalecer la vinculación con la sociedad y los diversos factores para construir un PGD con cimientos sólidos.

La diputada del PAN Olivia Garza afirmó que la entrega de las propuestas tiene como objetivo mejorar el PGD, porque integran las preocupaciones de los habitantes de la capital del país, agrupaciones civiles, y de expertos en la materia, así como de pueblos y barrios originarios, entre otros sectores.

La también Presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local puntualizó que con las propuestas se busca fortalecer el trabajo de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos); modernizar y digitalizar la gobernanza; reestructurar las funciones básicas metropolitanas; generar infraestructura armonizada con servicios básicos; generar una inversión mixta responsable, e integrar indicadores económicos medibles.

