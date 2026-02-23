Más Información

Sedena abate a “El Mencho”; duró una década prófugo

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

Violencia tras muerte de “El Mencho” obliga a suspender clases en al menos 13 estados; priorizan seguridad de estudiantes

El vocero de los diputados locales de Morena, Paulo García, reviró las 10 red flags que el PAN identificó supuestamente en el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD).

Ayer, en conferencia de prensa, el legislador respondió que sobre la supuesta falta de jerarquización de prioridades, “quien le sepa a la planeación sabe que hay temas transversales que no pueden jerarquizarse. Las líneas son interdependientes: seguridad, vivienda, movilidad y medio ambiente se condicionan mutuamente. El PGD es una visión sistémica a 20 años, no un plan de emergencia”.

Sobre los indicadores, afirmó que es falso que no existan, pues cada línea incluye metas e indicadores con fuentes oficiales.

