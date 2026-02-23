El vocero de los diputados locales de Morena, Paulo García, reviró las 10 red flags que el PAN identificó supuestamente en el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD).

Ayer, en conferencia de prensa, el legislador respondió que sobre la supuesta falta de jerarquización de prioridades, “quien le sepa a la planeación sabe que hay temas transversales que no pueden jerarquizarse. Las líneas son interdependientes: seguridad, vivienda, movilidad y medio ambiente se condicionan mutuamente. El PGD es una visión sistémica a 20 años, no un plan de emergencia”.

Sobre los indicadores, afirmó que es falso que no existan, pues cada línea incluye metas e indicadores con fuentes oficiales.