El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un microsismo con una magnitud preliminar de 2.3 a las 16:05 de este miércoles 25 de febrero con epicentro en la alcaldía Cuajimalpa.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 1.6 kilómetros, las coordenadas del epicentro se ubicaron en los 19.369° de latitud norte y -99.274° de longitud oeste.

Debido a la que la intensidad fue leve no se activó la alerta sísmica, ni hubo daños.

SISMO Magnitud 2.3 Loc. CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX 25/02/26 18:05:05 Lat 19.36 Lon -99.27 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 26, 2026

