El Servicio Sismológico Nacional () reportó un microsismo con una magnitud preliminar de 2.3 a las 16:05 de este miércoles 25 de febrero con epicentro en la .

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de , las coordenadas del epicentro se ubicaron en los 19.369° de latitud norte y -99.274° de longitud oeste.

Debido a la que la intensidad fue leve no se activó la alerta sísmica, ni hubo daños.

