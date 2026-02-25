Más Información
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un microsismo con una magnitud preliminar de 2.3 a las 16:05 de este miércoles 25 de febrero con epicentro en la alcaldía Cuajimalpa.
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 1.6 kilómetros, las coordenadas del epicentro se ubicaron en los 19.369° de latitud norte y -99.274° de longitud oeste.
Debido a la que la intensidad fue leve no se activó la alerta sísmica, ni hubo daños.
