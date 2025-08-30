Vecinos de la colonia Del Valle colocaron un mural en homenaje al árbol "Eugenito", talado el pasado 6 de agosto por personal de la constructora donde se construyen departamentos.

"Eugenito" era un fresno de 40 años de edad que estaba en el mismo predio de la calle Cerrada de Eugenia donde se encuentra el árbol "Eugenio", el cual fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México para evitar su tala.

La colocación simbólica del mural en el portón del predio donde fue talado "Eugenito" también es una protesta y un llamado a defender los árboles, dijeron los vecinos.

"De alguna manera ser sensibles a un derecho humano que tenemos como comunidad para salvaguardar los árboles y nuestro entorno. Es importantísimo seguir generando esta conciencia, este corazón en todos y cada uno de nosotros para participar e involucrarse en salvar árboles", expresó durante la protesta, la vecina Patricia Solano.

“Eugenito” fue talado a pesar de que era parte del mismo entorno que el árbol "Eugenio", por lo que también estaba protegido por la declaratoria de Patrimonio Natural y Cultural, aseguraron vecinos.

En la protesta también estuvo la diputada Laura Ballesteros, quien promueve lo que llama la "Ley Eugenito" para la protección de árboles y penas más severas a quien los corte sin permiso.

"Vamos a impulsar la ley para que nunca más vuelva a pasar, nunca más un árbol urbano de más de 40 años talado de manera impune, esto tendrá consecuencias", afirmó Ballesteros.

Los vecinos también colocaron veladoras a la entrada del Cerrada de Eugenia número 28 y dijeron que el mural sería retirado posteriormente por temor a que representantes de la constructora lo dañen.

