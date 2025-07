Luego de que vecinos de la colonia Del Valle han externado temor por la tala del árbol "Eugenito", un ejemplar de 25 metros de altura, situado en la misma cerrada que el fresno Eugenio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se revisará la situación de este árbol, no para que se catalogue como árbol patrimonial, pero sí para apoyar a la población que ha pedido que no se tale.

Cuestionada en conferencia de prensa, la mandataria señaló que debido a que Eugenito está en un lugar privado, no se podría incluir en el listado de árboles patrimoniales que anunció hace unas semanas el Gobierno capitalino, pues uno de los requisitos es que sean árboles situados en lugares públicos.

No obstante, dijo que “con gusto estaremos viendo para revisar la situación de este árbol, no para que se catalogue, pero sí para apoyar a la población que no quiere que se tale”.

Brugada Molina recordó que su administración puso en marcha un programa para reconocer árboles importantes como patrimonio natural en la Ciudad de México.

Eugenito mide alrededor de 25 metros de altura y está en el interior de un predio. Foto Especial

“Abrimos una convocatoria a la población para que pudiera inscribir a árboles que por su antigüedad y su importancia pudieran ser parte de esta clasificación de árboles y tenemos de aquí hasta diciembre para ir registrando los árboles; por supuesto que hacemos ese llamado para que se registre pero se trata de árboles públicos”, señaló.

El pasado 17 de julio, EL UNIVERSAL dio a conocer que vecinos de la colonia Del Valle temen que talen a Eugenito, ejemplar que se ubica a unos cinco metros de distancia de “Eugenio”, el fresno que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad de México el año pasado.

El pasado viernes 25 de julio , los vecinos denunciaron que personal de la constructora Adince intentó cortar el follaje de dicho árbol.

