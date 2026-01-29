El subsecretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México (Metrópolis), Enrique Irazoque Palazuelos, dijo que a más tardar en abril concluirá la primera fase de rehabilitación de la Zona Rosa, que consiste en la semipeatonalización de Amberes, desde Chapultepec hasta Reforma, y en la intervención de Génova, Insurgentes y el polígono de Florencia.

Adelantó que esta etapa contempla la instalación de los primeros baños públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

En estas obras se invierten más de 50 millones de pesos del Fideicomiso de la Zona Rosa de Metrópolis, el cual obtiene recursos de la mitigación de los proyectos que se construyen en este polígono.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el subsecretario señaló que la primera fase abarca una serie de acciones para el beneficio de los habitantes, turistas, empresarios y la comunidad LGBTTTIQ+.

“El Gobierno de la Ciudad de México, atendiendo el clamor de las y los habitantes, echó a andar un plan de revitalización y fortalecimiento de la Zona Rosa. Nuestro principal objetivo con el es escuchar a quienes habitan y circulan por la zona y, por supuesto, el mejoramiento del espacio público. Sí hay una coyuntura del Mundial, pero más allá de eso, lo que queremos es revitalizar por mucho tiempo la Zona Rosa”, indicó.

Irazoque comentó que se avanza con la semipeatonalización de la calle Amberes, desde Liverpool hasta Hamburgo, mientras que hacia Chapultepec y Reforma las obras iniciarán en febrero.

Detalló que en este punto se mejorarán las banquetas, se colocarán bolardos —para impedir el paso de vehículos— y el arbolado se reforzará con jardineras que al mismo tiempo fungirán como bancas.

El subsecretario dijo que a más tardar en abril se colocarán los primeros siete módulos sanitarios, cuya instalación, mantenimiento y operación estarán a cargo de Servicios Metropolitanos (Servimet).

Explicó que tras varios análisis de baños públicos de otros países, se decidió que tendrán la confección tipo española, con lo que contarán con un sistema para su autolimpieza y para no ser grafiteados.

“Lo que queremos es que perduren, porque no solamente es la instalación, sino también su mantenimiento”. El sitio donde se ubicarán aún no se define.

Enrique Irazoque adelantó que también se colocarán pasajes escultóricos en las calles Chapultepec, Amberes y Génova, con un total de 29 esculturas.

Precisó que se trata de una restauración de esculturas que ya se encontraban en la zona y otras más en posesión de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Mientras que habrá una nueva denominada En las manos de tu corazón, de Francisco Cárdenas.

Enrique Irazoque indicó que también para abril estarán listas 35 esquinas de accesibilidad universal desde Insurgentes hacia el polígono de Florencia.

Además, se hará un cambio de nomenclatura en la Zona Rosa, con un total de 111 nuevos letreros que darán una nueva cara a este polígono.

El subsecretario aseguró que se colocarán nuevas luminarias en este polígono, con una inversión del Gobierno capitalino y otra más del Fideicomiso de Parquímetros de la colonia Juárez.

EL UNIVERSAL publicó en sus páginas el pasado 6 de enero que la presidenta del Comité Técnico de Parquímetros de la colonia Juárez, Enedina Sánchez, aseguró que en este mes se colocarán luminarias inteligentes en toda la zona, con una inversión de 16 millones de pesos, provenientes de los parquímetros.

Enrique Irazoque concluyó que, con la puesta en marcha de esta fase de revitalización de la Zona Rosa, la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública atenderán el comercio en la calle Amberes al ser concluida, una de las inquietudes de los empresarios.