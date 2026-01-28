Quadri denuncia muerte de su perro "Vito"; ¿de cuánto es la multa por pasear a un canino sin correa en CDMX?

La muerte de “Vito”, el perrito del excandidato presidencial del partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, desató en las últimas horas indignación en redes sociales y reabrió el debate sobre la tenencia responsable de mascotas en la CDMX.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el político informó que su perrito “Vito” fue atacado brutalmente mientras caminaban por la colonia Romero de Terreros, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. De acuerdo con su testimonio, el ataque ocurrió cuando un pastor belga malinois, de mayor tamaño y sin correa, se abalanzó sobre su mascota.

Un perro Pastor Belga Malinois oscuro, grande, suelto, mató a mi pequeño y adorable perro Vito hoy en la mañana en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha en la colonia Tomero de Terreros, Coyoacán. El dueño del perro Malinois no se responsabilizó. Desolados e… — Gabriel Quadri (@g_quadri) January 25, 2026

Ante ello, acusó que el dueño del canino agresor no se ha hecho responsable, por lo que pidió apoyo ciudadano para localizarlo, al advertir que se trata de una persona que representa un riesgo para otros animales y personas.

El hecho ocurrió la mañana del domingo 25 de enero, en el cruce de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha, y quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona. El propio Gabriel Quadri compartió el video, en el que se observa cómo mientras paseaba a “Vito” con correa, el pastor belga, sin ningún tipo de sujeción, lo atacó con violencia.

Lee también: Quadri acusa que pastor belga mató a su perrito "Vito"; muestra video y pide ayuda para identificar al dueño

Asimismo, en las imágenes se aprecia como ambos perros no lograron separarse, por lo que tras el forcejeo, “Vito” quedó herido, mientras el otro canino fue retirado por su dueño.

Quadri acusa que un pastor belga mató a su perrito Vito (27/01/2026). Foto: Especial

¿De cuánto es la multa por pasear a un perro sin correa en la CDMX?

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX, en su artículo 30, establece que toda persona propietaria o responsable de un animal de compañía debe llevarlo con correa o cadena adecuada cuando transite por espacios públicos.

¿De cuánto es la multa por pasear a un perro sin correa en la CDMX?. Foto: Canva

Además, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX señala en su artículo 28 que es una infracción contra la seguridad ciudadana permitir que un animal transite libremente sin medidas de seguridad, especialmente si puede provocar ataques a otras personas o animales.

En consecuencia, pasear a un perro sin correa en la CDMX se castiga con una multa de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale a entre 1,290.41 pesos y 4,692.04 pesos.

Lee también: Supervisan condiciones de perros resguardados en la Brigada de Vigilancia Animal; personal de Refugio Franciscano recorre instalaciones

¿Pueden arrestarte por sacar a pasear a tu perro sin correa?

Sí. La legislación capitalina contempla que, si la persona infractora no puede pagar la multa, deberá cumplir un arresto de 13 a 24 horas, o bien realizar trabajo comunitario de 6 a 12 horas.

También te interesará:

¿Cómo eliminar las manchas del inodoro de una vez por todas?, guía paso a paso

¿Cómo neutralizar el olor a baño de tu hogar?; conoce algunos consejos eficaces y naturales

Constancia de Situación Profesional: ¿qué es y cómo obtenerla sin complicaciones?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv