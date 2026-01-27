Quadri acusa que pastor belga mató a su perrito "Vito"; muestra video y pide ayuda para identificar al dueño

Más Información

El excandidato presidencial del partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, denunció en redes sociales la muerte de su perrito "Vito", luego que fue atacado por un pastor belga malinois durante un paseo en la colonia Tomero de Terreros, alcaldía el pasado 25 de enero.

El político acusó que el dueño del pastor belga no ha sido identificado, por lo que no se ha hecho responsable de la muerte de "Vito", pero, pidió ayuda para localizarlo porque asegura "es un peligro".

El ataque ocurrió la mañana del domingo, 25 de enero, en la esquina de Cerro del Tesoro y Cerro Dios del Hacha en la colonia Tomero de Terreros. Un compartido por el propio Quadri muestra cuando paseaba junto a "Vito", a quien llevaba con correa, cuando de pronto el pastor belga, de mayor tamaño, de un color oscuro y sin correa, ataca con gran fuerza al perrito.

Quadri acusa que un pastor belga mató a su perrito Vito (27/01/2026). Foto: Especial
Quadri acusa que un pastor belga mató a su perrito Vito (27/01/2026). Foto: Especial

La agresión quedó grabada por cámaras de seguridad de la calle en las que se observan cuando los dueños de ambos canes no logran separarlos. "Vito" visiblemente herido no logra levantarse, mientras que el pastor belga se levanta con el jalón de su dueño.

Horas después del ataque, Quadri informó la muerte de su perrito, a quien describió como "adorable" y quien "jamás agredió a nadie".

En su denuncia en redes sociales, el excandidato presidencial despidió a su perrito "Vito" con un poema:

"Fue feliz, lo hicimos feliz, nos hizo felices. Sus ojos de obsidiana se empezaron a velar, lo asumió con estoicismo y se adaptó. No se dejó derrotar. Lo derrotó un destino absurdo y cruel. Vito sí se fue al cielo, aunque nosotros no vayamos. Hoy descansan aquí sus cenizas, en su casa, en su jardín, en sus plantas. En nuestra memoria. Para siempre", escribió.

