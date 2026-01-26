Más Información

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Pemex frena envío de petróleo a Cuba; Bloomberg reporta que retiró un cargamento de su agenda de enero

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron elque se encontraba atorado en la mampostería de la zotehuela de un departamento, ubicado en el edificio Miguel Negrete, frente a Puerta .

De acuerdo con los reportes, el canino se encontraba solo al interior del inmueble y quedó atrapado en la celosía de la zotehuela, lo que generó alarma entre vecinos de la zona, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para evitar que el animal resultara lesionado.

Tras una intervención cuidadosa, los bomberos lograron liberar al perrito sin que presentara lesiones de gravedad. Posteriormente, el animal fue entregado sano y salvo a sus dueños.

