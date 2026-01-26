Más Información
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizaron el rescate de un perrito que se encontraba atorado en la mampostería de la zotehuela de un departamento, ubicado en el edificio Miguel Negrete, frente a Puerta Tlatelolco.
De acuerdo con los reportes, el canino se encontraba solo al interior del inmueble y quedó atrapado en la celosía de la zotehuela, lo que generó alarma entre vecinos de la zona, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para evitar que el animal resultara lesionado.
Tras una intervención cuidadosa, los bomberos lograron liberar al perrito sin que presentara lesiones de gravedad. Posteriormente, el animal fue entregado sano y salvo a sus dueños.
