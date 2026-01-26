Más Información
La alcaldía Cuauhtémoc informó que esta madrugada se registró un incendio al interior del ex Cine Tlatelolco, que fue sofocado de inmediato por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
Señaló que no se registraron personas lesionadas.
Indicó que el siniestro fue provocado presuntamente por una quema de basura en el lugar.
En un comunicado, la alcaldía explicó que, tras el reporte de un incendio al interior del ex Cine Tlatelolco, personal de la Dirección General de Gobierno y de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, activó los protocolos de emergencia correspondientes para sofocar las llamas en el inmueble que actualmente se encuentra abandonado.
Indicó que, de manera conjunta, con el HCB, se llevaron a cabo las acciones necesarias para la extinción total del fuego, así como la valoración del área, manteniendo en todo momento el control de la zona, lo que permitió que no se registraran personas lesionadas.
