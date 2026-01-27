El secretario de Gobierno, César Cravioto, pidió a miembros del Refugio Franciscano y animalistas respetar los acuerdos a los que se han llegado en las mesas de trabajo conjunto, para dar continuidad a estas reuniones.

Tras la protesta que tuvo lugar el pasado 25 de enero en la CDMX, en la que activistas pidieron que los perros y gatos que fueron extraídos del refugio sean devueltos a su hogar, el secretario advirtió que por parte de la administración capitalina se ha tenido palabra y se han respetado los acuerdos, tales como permitirles el ingreso a los albergues para que visiten a los perros “franciscanitos”.

Afirmó que “todo mundo tiene derecho a manifestarse” en la capital del país. Sin embargo, advirtió que el planteamiento que hizo el gobierno tras la manifestación del domingo fue que, a pesar de los acuerdos, se hiciera una manifestación con expresiones contra el Gobierno.

“Nuestro planteamiento que hicimos -después de la manifestación del domingo-, fue que, en las mesas con ellos, avanzamos en distintos acuerdos, pero después nos extraña que ellos encabecen estas manifestaciones, con una beligerancia muy fuerte en contra el Gobierno de la ciudad, contra la jefa de Gobierno, cuando nosotros nos hemos reunido y todos los acuerdos que hemos hecho con ellos, los hemos respetado”, señaló.

Advirtió que previamente representantes del refugio se habían deslindado de la manifestación convocada para el domingo e incluso dijeron que hablarían con los animalistas para decirles que estaban avanzando con el Gobierno, pero no lo hicieron.

Lamentó que “ya están totalmente entrelazados con intereses políticos”, toda vez que en la protesta hubo personajes del PRI y gente que “no tienen que ver con el tema animalista, ya tiene que ver totalmente con un hecho político”.

“Por eso, nosotros decimos que bueno, si quieren que regresemos a tener reuniones con ellos, pues sí tiene que haber respeto a los acuerdos que se tienen en estas reuniones. Si no, ¿qué sentido tiene sentarnos, cuando se rompen los acuerdos?”, advirtió.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Gobierno indicó que la administración capitalina les dijo que iban a poder ingresar a los tres albergues donde están los perros, y así se hizo, pues este mismo martes, representantes del Refugio Franciscano acudieron a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) en Xochimilco.

“Fueron primero al Ajusco, y en la siguiente reunión nos pidieron que cuando fueran a Gustavo A. Madero, querían estar un poco más de tiempo, les dimos prácticamente cuatro horas para que convivieran con los animales”, dijo.

