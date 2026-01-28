La administración capitalina alista las nuevas reglas para la operación de scooters y bicimotos con las que se plantean definir aspectos como los carriles por los que se les permitirá circular, obligaciones de seguridad e incluso el diseño de placas para este tipo de vehículos, dio a conocer la consejera jurídica de la CDMX, Eréndira Cruzvillegas.

“Se habló con todos los sectores que producen o que importan este tipo de modelos; se hicieron fichas técnicas por tipología, por peso, por volumen, por potencia, por dimensiones, características particulares. Pero sobre todo, algo muy importante: los diversos aditamentos que tienen este tipo de vehículos, que son diversos. Por lo tanto, incluso el tipo por el peso, como se estableció de manera original, el tipo A es de 35 kilos y el tipo B va a ser de 35 hasta 350 kilos de peso”, indicó.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que los scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas circulan sin restricciones por la capital, luego de que hace seis meses el Congreso local aprobó reformas a la legislación para regular la circulación de unidades eléctricas cuya velocidad sea superior a los 25 kilómetros por hora.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la consejera adelantó que se harán propuestas para modificar los artículos 4, 21 y 37 del reglamento, para especificar los pormenores de la circulación de estos vehículos; por ejemplo, cuáles son las aceras y carriles adecuados para este tipo de unidades.

“Se hizo un estudio muy fuerte con Policía de Tránsito, con vialidad para todo este tipo de cosas, con Semovi y con la Secretaría de Gobierno para estas tareas y también se van a establecer obligaciones de seguridad”, explicó.

Precisó que lo único pendiente es la forma de registro que se va a implementar, y se está terminando el diseño de las placas, así como el mecanismo de emplacamiento en conjunto con la Secretaría de Administración y Finanzas.

Congreso compartirá opiniones

Por separado, la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Xóchitl Bravo, precisó que la reglamentación para la circulación correcta de los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe) es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad (Semovi), aunque compartirán con la dependencia las opiniones que recibieron por parte de las empresas cuando legislaron sobre el tema.

“Ya también lo traemos en el tintero porque nosotros recibimos a los que hacen los scooters; nosotros escuchamos sus opiniones, legislamos y en el tema del reglamento, pues obviamente esas opiniones que recogimos ahora las tenemos que trasladar con el secretario de Movilidad para el reglamento; entonces, eso es lo que estaremos haciendo. Hicimos una memoria, firmamos unas minutas, eso lo trasladaremos para que sea contemplado”, comentó.

El 15 de agosto de 2025, el Congreso capitalino reguló los vehículos motorizados eléctricos personales y dio un plazo de 360 días para que la administración local realice las adecuaciones correspondientes al Reglamento de la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México para su correcta aplicación.