Diputados locales de Morena y sus aliados aprobaron en lo general y en lo particular el Paquete Económico 2026 para la Ciudad de México.

Prácticamente sin cambios se avalaron las propuestas de Código Fiscal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que fueron enviadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hace unos días.

El Código Fiscal actualiza el tope del subsidio para la tenencia vehicular que sube de 250 mil a 638 mil pesos, el objetivo, de acuerdo a las autoridades capitalinas, de duplicar el número de altas vehiculares.

Lee también Artesanos se niegan a desalojar el Zócalo tras reubicación de romería; aseguran que no les traerá buena venta

Asimismo, se fortalece la determinación presuntiva para que las autoridades fiscales, al determinar las contribuciones, puedan considerar presuntivamente los ingresos de los contribuyentes considerando: la información obtenida por las autoridades fiscales federales y locales; y los datos contenidos en las declaraciones formuladas por el contribuyente presentadas ante las autoridades fiscales federales.

Diputados de oposición habían llamado ”terrorismo fiscal” a estas modificaciones, lo que fue refutado desde tribuna por la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres.

“A través del Código no se va a perseguir a nadie, mucho menos de manera arbitraria. La autoridad sigue obligada a fundar y motivar cada acto, a explicar por qué presume un ingreso y a permitir que el Contribuyente demuestre lo contrario”, sostuvo.

Lee también Protestan contra cancelación de romería en Monumento a la Revolución; instalan inflables en Eje Central

Pablo Trejo apuntó que este dictamen manda un mensaje contundente: “la Ciudad de México tiene finanzas sanas, no gracias al endeudamiento, sino al orden fiscal, la recaudación responsable y la transparencia en el uso de los recursos públicos”.

La Ley de Ingresos prevé una recaudación de 313 mil 385 millones 406 mil siete pesos.

Tan sólo por el predial se captarían 28 mil 133 millones de pesos; por el servicio de agua, nueve mil 621 millones; por la tenencia o uso de vehículos, cuatro mil 582 millones de pesos; y por multas de tránsito mil 263 millones.

Lee también Batalla campal en el Congreso de CDMX; jalones de cabello, cables desconectados y diputadas con collarín quedan grabados

La Ley de Ingresos estipula que el monto de endeudamiento neto que la Jefa de Gobierno podrá ejercer durante el Ejercicio Fiscal 2026, será de tres mil 500 millones de pesos.

El trámite para obtener la licencia de conducir permanente se mantendrá vigente durante todo 2026 al mismo costo: mil 500 pesos.

“Esta ley representa una apuesta por el desarrollo con equidad y una demostración de que es posible conciliar disciplina fiscal con sensibilidad social, dijo el Pablo Trejo.

Lee también Así comenzó la pelea en el Congreso; una reserva de Morena rompió el acuerdo y estalló el zafarrancho entre diputadas

Por último, fue avalado el Presupuesto de Egresos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dispondrá de 29 mil 507 millones de pesos; la Secretaría del Agua tendrá 19 mil millones; y la Secretaría de Obras dispondrá de 18 mil 600 millones de pesos.

En total, las 16 alcaldías podrán erogar un presupuesto de 57 mil 600 millones de pesos.

Para 2026 se asignan 25 mil millones de pesos de inversión total para el Metro, de los cuales, cinco mil millones se destinan específicamente para la modernización de la Línea 3, una de las líneas con mayor demanda, que transporta mensualmente a más de 14 millones de personas.

Lee también Bloquean Paseo de la Reforma; manifestantes exigen alto a los desalojos

Asimismo, se destacan ocho contratos multianuales, con un valor conjunto de 3,859.2 millones de pesos, destinados a mantenimiento, modernización de trenes, asesorías especializadas y servicios de material rodante.

Para 2026 se contempla la construcción de 13 nuevas Utopías, con un presupuesto de dos mil 500 millones de pesos, así como 100 millones de pesos adicionales para la elaboración de los proyectos ejecutivos.

“Este es un presupuesto razonable, es un presupuesto responsable, es un presupuesto prudente, es un presupuesto austero, pero que principalmente combate las desigualdades, por eso es que no querían que continuará la sesión”, dijo la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo.

Debido a que diputados de oposición habían abandonado el pleno tras la gresca en el tema de transparencia, únicamente se mencionaron sus reservas a este Paquete Económico y una a una fueron desechadas. Al final, el presupuesto 2026 fue avalado con 45 votos a favor.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov