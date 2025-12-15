La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las Líneas A, 9, 3, 12, 7 y B, situación que generó múltiples quejas en redes sociales por la lentitud de los recorridos y la falta de unidades en circulación.

En la Línea A, los usuarios señalaron demoras de hasta 1 hora con 17 minutos en el trayecto de Acatitla a Pantitlán. Ante los reclamos, el STC Metro informó que se agilizó la circulación tras el retiro de un tren para revisión.

Respecto a la Línea 9, pasajeros reportaron trenes detenidos y accesos cerrados en Pantitlán. El organismo respondió que la marcha de los trenes se normalizó luego del retiro de un tren para revisión.

En la Línea 3, los trenes permanecieron detenidos en ambos sentidos en la estación Hidalgo, mientras que en la Línea 12 se registraron avances lentos y paradas prolongadas entre estaciones, principalmente en dirección a Mixcoac.

Usuarios de la Línea 7 denunciaron aglomeraciones en la estación Tacuba y escasez de trenes con dirección a Barranca del Muerto. En tanto, en la Línea B, pasajeros reportaron saturación, fallas en torniquetes y largos tiempos de espera, lo que incrementó el malestar de los usuarios durante el arranque de la jornada.

