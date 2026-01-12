Más Información

Un crematorio clandestino y plaga de ratas; Fiscalía revela lo que encontró en el Refugio Franciscano

Un crematorio clandestino y plaga de ratas; Fiscalía revela lo que encontró en el Refugio Franciscano

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

¿Cuándo termina el frío en México?; esto falta para que llegue el calor

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

EU flexibiliza postura hacia Cuba; permite que México siga suministrándole crudo: CBS

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Golden Globes: las tendencias de estilo que dominaron la alfombra roja

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Ninguna organización o agrupación cumplirá los requisitos para convertirse en en la Ciudad de México, adelantó la consejera electoral Melisa Guerra.

En rueda de prensa, detalló que 12 asociaciones presentaron su intención de convertirse en partido político local, pero únicamente siete cumplieron con los requisitos de aquel momento.

Estas siete agrupaciones: Agrupación Política Local ‘Fuerza Popular Línea de Masas; Movimiento Laborista CDMX A.C.; Movimiento de Liberación Juvenil, A.C.; Voces Mayas por la Soberanía de México A.C.; Tlatoani Voz de Todos, A.C.; Constitucionalidad Democrática por México, A.C. y Ecos de Reconciliación, A.C., tenían que hacer asambleas y registrar a 20 mil afiliados.

Lee también

“De estas siete agrupaciones, solamente dos de ellas tuvieron la posibilidad de hacer estas , pero ¿qué pasó con esas asambleas? o se cancelaban porque, digamos, nos daban el calendario, pero no nos confirmaban con la antelación que la propia normativa requiere, o en dos casos se llevó a cabo la asamblea, pero no de manera formal porque no tuvieron las personas necesarias”, mencionó.

Y añadió: “¿Qué es lo que tenemos hoy de facto? Pues lo que tenemos hoy de facto es que ninguna de las siete agrupaciones cumplió con asambleas, y lo que dice la normativa es que hasta el 15 de enero tiene la posibilidad de solicitar el registro aportando todas las documentaciones, pero bueno, parte de la documentación es justamente que hayan cumplido con estas asambleas, cosa que ninguna agrupación cumplió; entonces, lo que esperamos es que no vamos a tener partidos políticos locales nuevos en este nuevo ciclo de seis años”.

Lee también

Sobre el caso del PRD Ciudad de México, la consejera Sonia Pérez comentó que están esperando definitividad de los tribunales electorales para que la dirigencia local quede firme. Apuntó que las prerrogativas de este partido local las están guardando hasta que haya certeza en la dirigencia y responsable de las finanzas.

“Estamos reservando en este momento esas prerrogativas que corresponden a este partido político, y ya cuando tengamos una certeza de quién es la persona la cual va a administrar esas prerrogativas, y a la cual tendremos que hacer este depósito, pues lo podremos hacer de una manera completa de todo lo que le corresponde, y ya será el quien realice la fiscalización de esas prerrogativas”, expuso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]