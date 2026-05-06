A casi un mes del Mundial de Fútbol que atraerá a miles de turistas a la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la nueva iluminación del Centro Histórico.

En total se instalaron 6 mil 774 luminarias nuevas en 134 calles; además, se instaló iluminación artística en edificios, plazas públicas y monumentos artísticos.

Desde avenida 20 de Noviembre, Brugada Molina destacó que este proyecto tendrá un doble impacto: por un lado, mejorar la seguridad y, por otro, reivindicar el patrimonio histórico en este punto de la ciudad.

Desde avenida 20 de Noviembre, Brugada Molina destacó que este proyecto tendrá un doble impacto: la seguridad y reivindicar el patrimonio histórico. | Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL.

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“Es muy importante empezar a transformar este hermoso lugar que es el Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad”, dijo.

Tras el corte de listón, la mandataria capitalina encabezó un recorrido por algunos de los edificios y monumentos más emblemáticos del corazón de la CDMX, que a partir de ahora estarán iluminados.

🏙️ Así se iluminaron esta noche varios edificios emblemáticos del Centro Histórico, CDMX



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Destacan el Museo de la Ciudad de México, en José María Pino Suárez, el Templo de San Bernardo Claraval; el Templo de Jesús Nazareno; el Templo de San Felipe Neri “La Profesa”; el Palacio del Marqués del Apartado; la plaza de Santo Domingo; y la Biblioteca Central Silvestre Moreno Cora, ubicada en el corredor de Madero.

En su oportunidad, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, detalló que no se trató sólo de mantenimiento, sino que se colocaron nuevas luminarias, acorde al tamaño y necesidades de las calles intervenidas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, realizó un recorrido en Turibús para verificar el nuevo alumbrado en las calles. | Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL.

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